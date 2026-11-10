Ćwiczenia pod kryptonimem Audacious Fury odbyły się w dniach 2-6 listopada 2026 r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera w Ustce. Jak poinformowała amerykańska armia, ich głównym celem była wewnętrzna ocena możliwości FD-1 w zwalczaniu bezzałogowych statków powietrznych. Testy prowadziła bateria Tactics, Integration and Employment z 5. batalionu 4. pułku artylerii obrony przeciwlotniczej, należącego do 52. Brygady Artylerii Obrony Powietrznej.

Chodzi o znalezienie skutecznej, a zarazem stosunkowo taniej odpowiedzi na ataki z wykorzystaniem dużej liczby dronów. Amerykanie chcą dysponować środkami przechwytującymi, które można wykorzystywać przeciwko maszynom należącym do grup 1-3, czyli od niewielkich wielowirnikowców po większe bezzałogowce o stałych skrzydłach. Dzięki temu nie trzeba będzie zużywać drogich pocisków przeciwlotniczych do niszczenia znacznie tańszych celów.

Dron, który ma ścigać inne drony

FD-1 to przechwytujący bezzałogowiec FPV opracowany przez firmę Mountain Horse Solutions, należącą do Global Ordnance. Operator steruje nim bezpośrednio w kierunku wrogiej maszyny. Według producenta przygotowanie drona do startu zajmuje mniej niż dwie minuty.

System może otrzymywać wskazania celów z istniejących radarów i czujników, a jego działanie może być częściowo zautomatyzowane. Nie oznacza to jednak całkowitego wyeliminowania człowieka z procesu decyzyjnego. Każde przechwycenie wymaga autoryzacji operatora.

Szczegóły dotyczące zakupów pozostają niejawne w publicznie dostępnych komunikatach. Wiadomo, że amerykańska armia zamówiła FD-1 po raz pierwszy wiosną 2026 r., a w październiku złożyła kolejne zamówienie. Nie podano ani liczby maszyn, ani wartości kontraktów.

Żołnierze obrony przeciwlotniczej uczą się pilotować FPV

W Ustce Amerykanie sprawdzali nie tylko sam sprzęt. Ważną częścią ćwiczeń było opracowanie procedur i systemu certyfikacji, które pozwolą szkolić operatorów niemających wcześniej doświadczenia w pilotowaniu dronów FPV.

Przyjechaliśmy tutaj, aby opracować taktykę, techniki i procedury oraz system certyfikacji szkolenia, który pozwoli przekształcić operatora niemającego żadnej wiedzy ani umiejętności latania dronem FPV w wyszkolonego pilota

Amerykańscy żołnierze, którzy dotychczas obsługiwali przede wszystkim systemy obrony przeciwlotniczej M-SHORAD na pojazdach Stryker, muszą więc opanować zupełnie nowe umiejętności. Dowództwo chce ujednolicić szkolenie i procedury użycia dronów, a następnie przekazać je kolejnym jednostkom w Europie i Afryce.

Testy w Polsce wpisują się w szerszą zmianę podejścia do obrony przeciwlotniczej. Wojna w Ukrainie pokazała, że masowe użycie tanich bezzałogowców może szybko wyczerpywać zapasy znacznie droższych pocisków i innych środków przechwytujących. Drony takie jak FD-1 mają wypełnić lukę między kosztownymi systemami rakietowymi a coraz powszechniejszym zagrożeniem ze strony niewielkich maszyn latających.