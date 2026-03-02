Wojna na Bliskim Wschodzie. Zestrzelono amerykański myśliwiec

Nagranie pokazuje moment upadku myśliwca F-15 w pobliżu rafinerii Mina Al Ahmadi. Widać na nim, jak za spadającą maszyną pojawiają się dwa spadochrony, sugerując katapultowanie się obu pilotów.

Obaj piloci mieli przeżyć. Według dostępnych informacji zostali zabrani przez mieszkańców i przekazani kuwejckim służbom. Miejscowe media raportują, że odłamki myśliwca miały zranić dwóch pracowników rafinerii.

Bratobójczy ogień?

Na ten moment nie jest znana dokładna przyczyna straty myśliwca. Miejscowe media donoszą jednak, że powodem mógł być ogień z sojuszniczej jednostki obrony powietrznej Patriot kuwejckich sił zbrojnych.

Zarówno armia Kuwejtu oraz stacjonujące w niej siły amerykańskie brały udział w odparciu ataku rakiet, jak i dronów, wystrzelonych z terytorium Iranu. Jest więc możliwe, że w zamieszaniu walki, jeden z pocisków przypadkowo trafił sojuszniczy samolot.

Na ten moment ani strona amerykańska, ani kuwejcka nie wydały oficjalnych oświadczeń na temat incydentu.

Amerykanie stracili F-15E

Samolot który został stracony nad Kuwejtem to najprawdopodobniej dwumiejscowy F-15E Strike Eagle. To specjalna wersja sławnego myśliwca, przystosowana stricte do prowadzenia operacji uderzenia naziemnego. Może przenosić uzbrojenie o wadze ponad 10 ton w postaci pocisków powietrze-ziemia czy bomb.

F-15E Strike Eagle to jeden z rodzajów samolotów bojowych, jakie Amerykanie sprowadzili na Bliski Wschód w ramach przygotowań do operacji "Epic Fury" - wspólnego ataku USA i Izraela na Iran. O skali tych przygotowań pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Strata myśliwca F-15 miała miejsce trzeciego dnia operacji rozpoczętej przez USA i Izrael wobec Iranu. Do tej pory w amerykańsko-izraelskim uderzeniu został zabity najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei i niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Ponadto miało zostać zniszczonych wiele irańskich instalacji wojskowych.

W odpowiedzi Iran rozpoczął kampanię ataków z wykorzystaniem pocisków rakietowych i dronów na terytorium Bliskiego Wschodu. Ataki objęły terytoria m.in. Izraela, Kuwejt, Bahrajn czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem są m.in. amerykańskie bazy w regionie. W jednym z ataków zginęło trzech amerykańskich żołnierzy.

Więcej informacji wkrótce...

