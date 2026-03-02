Amerykanie stracili samoloty w Kuwejcie. Jest nagranie
Do sieci trafiło nagranie, pokazujące moment rozbicia amerykańskiego myśliwca F-15 na terenie Kuwejtu. Maszyna mogła paść ofiarą sojuszniczego ognia. Ministerstwo Obrony Kuwejtu oficjalnie podało, że rozbiło się więcej amerykańskich maszyn.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Zestrzelono amerykański myśliwiec
Nagranie pokazuje moment spadania myśliwca F-15 nad terytorium Kuwejtu. Widać na nim, jak za maszyną pojawiają się dwa spadochrony, sugerując katapultowanie się pilotów.
Obaj piloci przeżyli. Według dostępnych informacji zostali zabrani przez mieszkańców i przekazani kuwejckim służbom.
Bratobójczy ogień?
Na ten moment nie jest znana dokładna przyczyna straty myśliwca. Miejscowe media donoszą jednak, że powodem mógł być ogień z sojuszniczej jednostki obrony powietrznej Patriot kuwejckich sił zbrojnych.
Zarówno armia Kuwejtu oraz stacjonujące w niej siły amerykańskie brały udział w odparciu ataku rakiet, jak i dronów, wystrzelonych z terytorium Iranu. Jest więc możliwe, że w zamieszaniu walki, jeden z pocisków przypadkowo trafił sojuszniczy samolot.
Kilka amerykańskich maszyn rozbitych w Kuwejcie
Po pierwszych informacjach nt. incydentu Ministerstwo Obrony Kuwejtu wystosowało oficjalny komunikat. Mówi w nim, że więcej amerykańskich statków powietrznych rozbiło się dzisiejszego ranka. Wszystkie ich załogi mają być bezpieczne. Dodatkowo incydenty są już badane przez służby Kuwejtu i USA.
- Rzecznik Ministerstwa Obrony poinformował, że dziś rano rozbiło się kilka amerykańskich samolotów wojskowych, potwierdzając jednocześnie, że załogi są całkowicie bezpieczne. Wyjaśnił, że odpowiednie służby natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą, w wyniku której załogi zostały ewakuowane i przewiezione do szpitala w celu sprawdzenia stanu zdrowia i zapewnienia niezbędnej opieki medycznej, zaznaczając, że ich stan jest stabilny. Oficjalny rzecznik dodał, że w sprawie okoliczności zdarzenia przeprowadzono bezpośrednią koordynację z przyjaznymi siłami amerykańskimi i podjęto wspólne działania techniczne. Potwierdził, że właściwe organy prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, wzywając do uzyskiwania informacji z oficjalnych źródeł - brzmi komunikat Ministerstwa Obrony Kuwejtu.
Amerykanie stracili F-15E
Strata nagrana nad Kuwejtem to najprawdopodobniej dwumiejscowy F-15E Strike Eagle. To specjalna wersja sławnego myśliwca, przystosowana stricte do prowadzenia operacji uderzenia naziemnego. Może przenosić uzbrojenie o wadze ponad 10 ton w postaci pocisków powietrze-ziemia czy bomb.
F-15E Strike Eagle to jeden z rodzajów samolotów bojowych, jakie Amerykanie sprowadzili na Bliski Wschód w ramach przygotowań do operacji "Epic Fury" - wspólnego ataku USA i Izraela na Iran. O skali tych przygotowań pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.
Konflikt na Bliskim Wschodzie
Strata myśliwca F-15 miała miejsce trzeciego dnia operacji rozpoczętej przez USA i Izrael wobec Iranu. Do tej pory w amerykańsko-izraelskim uderzeniu został zabity najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei i niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Ponadto miało zostać zniszczonych wiele irańskich instalacji wojskowych.
W odpowiedzi Iran rozpoczął kampanię ataków z wykorzystaniem pocisków rakietowych i dronów na terytorium Bliskiego Wschodu. Ataki objęły m.in. Izrael, Kuwejt, Bahrajn czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem są m.in. amerykańskie bazy w regionie. W jednym z ataków zginęło trzech amerykańskich żołnierzy.
Więcej informacji wkrótce...