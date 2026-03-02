Wojna na Bliskim Wschodzie. Zestrzelono amerykański myśliwiec

Nagranie pokazuje moment spadania myśliwca F-15 nad terytorium Kuwejtu. Widać na nim, jak za maszyną pojawiają się dwa spadochrony, sugerując katapultowanie się pilotów.

Obaj piloci przeżyli. Według dostępnych informacji zostali zabrani przez mieszkańców i przekazani kuwejckim służbom.

Rozwiń

Bratobójczy ogień?

Na ten moment nie jest znana dokładna przyczyna straty myśliwca. Miejscowe media donoszą jednak, że powodem mógł być ogień z sojuszniczej jednostki obrony powietrznej Patriot kuwejckich sił zbrojnych.

Zarówno armia Kuwejtu oraz stacjonujące w niej siły amerykańskie brały udział w odparciu ataku rakiet, jak i dronów, wystrzelonych z terytorium Iranu. Jest więc możliwe, że w zamieszaniu walki, jeden z pocisków przypadkowo trafił sojuszniczy samolot.

Kilka amerykańskich maszyn rozbitych w Kuwejcie

Po pierwszych informacjach nt. incydentu Ministerstwo Obrony Kuwejtu wystosowało oficjalny komunikat. Mówi w nim, że więcej amerykańskich statków powietrznych rozbiło się dzisiejszego ranka. Wszystkie ich załogi mają być bezpieczne. Dodatkowo incydenty są już badane przez służby Kuwejtu i USA.

- Rzecznik Ministerstwa Obrony poinformował, że dziś rano rozbiło się kilka amerykańskich samolotów wojskowych, potwierdzając jednocześnie, że załogi są całkowicie bezpieczne. Wyjaśnił, że odpowiednie służby natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą, w wyniku której załogi zostały ewakuowane i przewiezione do szpitala w celu sprawdzenia stanu zdrowia i zapewnienia niezbędnej opieki medycznej, zaznaczając, że ich stan jest stabilny. Oficjalny rzecznik dodał, że w sprawie okoliczności zdarzenia przeprowadzono bezpośrednią koordynację z przyjaznymi siłami amerykańskimi i podjęto wspólne działania techniczne. Potwierdził, że właściwe organy prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, wzywając do uzyskiwania informacji z oficjalnych źródeł - brzmi komunikat Ministerstwa Obrony Kuwejtu.

Amerykanie stracili F-15E

Strata nagrana nad Kuwejtem to najprawdopodobniej dwumiejscowy F-15E Strike Eagle. To specjalna wersja sławnego myśliwca, przystosowana stricte do prowadzenia operacji uderzenia naziemnego. Może przenosić uzbrojenie o wadze ponad 10 ton w postaci pocisków powietrze-ziemia czy bomb.

F-15E Strike Eagle to jeden z rodzajów samolotów bojowych, jakie Amerykanie sprowadzili na Bliski Wschód w ramach przygotowań do operacji "Epic Fury" - wspólnego ataku USA i Izraela na Iran. O skali tych przygotowań pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Strata myśliwca F-15 miała miejsce trzeciego dnia operacji rozpoczętej przez USA i Izrael wobec Iranu. Do tej pory w amerykańsko-izraelskim uderzeniu został zabity najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei i niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Ponadto miało zostać zniszczonych wiele irańskich instalacji wojskowych.

W odpowiedzi Iran rozpoczął kampanię ataków z wykorzystaniem pocisków rakietowych i dronów na terytorium Bliskiego Wschodu. Ataki objęły m.in. Izrael, Kuwejt, Bahrajn czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem są m.in. amerykańskie bazy w regionie. W jednym z ataków zginęło trzech amerykańskich żołnierzy.

Więcej informacji wkrótce...

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press