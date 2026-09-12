Amerykanie szykują rewolucję. Lasery wysokiej mocy mogą zasilić broń

Fuzja laserowa może pomóc w stworzeniu nowej broni

Firmy RTX i Xcimer podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest zbadanie możliwości integracji i konteneryzacji technologii laserów impulsowych firmy Xcimer w systemach obronnych RTX, co zapewniłoby amerykańskim siłom zbrojnym nowe, potencjalne zdolności w zakresie broni energetycznej do zwalczania zagrożeń powietrznych.

Inwestycja firmy RTX bezpośrednio wspiera harmonogram prac Xcimer nad technologią energetyki opartej na fuzji laserowej, zatwierdzony w czerwcu przez Departament Energii USA. Zatwierdzenie projektu pilotażowej elektrowni termojądrowej firmy Xcimer - realizowanego w ramach programu Departamentu Energii dotyczącego rozwoju technologii fuzji (Fusion Development Program) opartego na kamieniach milowych - stawia tę spółkę na czele wyścigu do komercjalizacji energetyki opartej na fuzji laserowej.

Kluczowe wyzwanie, wspólne dla fuzji laserowej i laserowych systemów obronnych, jest takie samo: stworzenie lasera zdolnego do powtarzalnego i niezawodnego emitowania impulsów przy niskim koszcie jednostkowym, a jednocześnie przystosowanego do produkcji masowej, łatwego w serwisowaniu, energooszczędnego i niezawodnego. Opracowywany przez Xcimer system laserowy typu ekscymerowego ma na celu realizację tych założeń, co docelowo zapewni większy zasięg i skuteczność działania w porównaniu z dostępnymi obecnie na rynku systemami broni energetycznej.

Technologia lasera w obronie

Firmy Xcimer i RTX zajmą się opracowywaniem systemów łączących wiedzę specjalistyczną Xcimer w dziedzinie technologii laserowych z wieloletnim doświadczeniem RTX w tworzeniu sprawdzonych technologii obronnych. Broń wykorzystująca skupioną energię wiązki lasera jest jednym z najlepszych rozwiązań do niszczenia fali tanich celów, jak roje dronów. Jej szczególnym plusem jest stosunek koszt-efekt. Za energię w cenie kilkudziesięciu złotych laser może zniszczyć cele warte tysiące czy nawet miliony dolarów.

- W obliczu przyspieszenia prac nad systemami obrony powietrznej nowej generacji w Stanach Zjednoczonych, zapotrzebowanie na przystępne cenowo i skalowalne systemy broni wykorzystującej energię kierowaną jest bardziej palące niż kiedykolwiek. Nasza technologia laserowa oparta na laserach ekscymerowych zapewnia niezbędną wydajność, szybkość i naturalną skalowalność, a wszystko to przy zachowaniu ułamka kosztów i stopnia złożoności obecnych systemów. Inwestycja ze strony RTX Ventures pozwoli nam przyspieszyć prace rozwojowe i potwierdzić te zalety w warunkach rzeczywistych - powiedział Conner Galloway, współzałożyciel, prezes i dyrektor ds. naukowych (CSO) firmy Xcimer.