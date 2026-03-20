Amerykanie użyli potężnych bomb. Na Iran spuszczono GBU-72
Amerykańska armia poinformowała o użyciu ponad 2-tonowych bomb penetrujących do ataku na Iran. Według medialnych doniesień były to bomby GBU-72 5K Penetrator. To najnowsza broń USA, zdolna niszczyć ufortyfikowane cele głęboko pod ziemią.
"Siły amerykańskie z powodzeniem zastosowały broń typu "deep penetrator (głęboko penetrujących)" o masie 5000 funtów przeciwko wzmocnionym irańskim bazom rakietowym położonym wzdłuż wybrzeża Iranu w pobliżu Cieśniny Ormuz. Znajdujące się w tych bazach irańskie przeciwokrętowe pociski manewrujące stanowiły zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi w cieśninie".
To komunikat Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych o uderzeniu w wojskową infrastrukturę Iranu przy Cieśninie Ormuz. Ten atak miał na celu osłabić zdolności Iranu do projekcji siły na tym kluczowym obszarze, zwiększając przy tym bezpieczeństwo tankowców, transportujących ropę.
W odniesieniu do tego ataku zaskakującą informację podała korespondentka stacji CNN z Pentagonu Haley Britzky. Na bazie informacji anonimowego urzędnika amerykańskiej administracji poinformowała, że siły zbrojne USA użyły GBU-72 5K Penetrator - jednej ze swoich najnowszych bomb penetrujących.
Broń do niszczenia bunkrów
GBU-72 Advanced 5K Penetrator to następca bomby GBU-28. Jej testy miały miejsce w 2021 roku, a debiut bojowy odbył się w 2024 podczas kryzysu na Morzu Czerwonym w walce z bojówkami Huti w Jemenie i Libanie. Zadaniem GBU-72 jest niszczenie podziemnych bunkrów.
W odróżnieniu od starszego GBU-28, GBU-72 posiada moduł JDAM (Joint Direct Attack Munnition), który dodaje naprowadzanie inercyjne i satelitarne. Obok tego przy zachowaniu głowicy BLU-109, ma mieć większe zdolności penetrujące. Wiadomo, że GBU-28 może przebić się przez 46 m ziemi i ponad 4,6 m żelbetu. Stąd podejrzewa się, że GBU-72 może pokonać już 50 m ziemi i 5 m żelbetu. GBU-72 jest zintegrowany z amerykańskimi myśliwcami F-15 i ich izraelskimi wersjami F-15I oraz bombowcami B-1B. Każda z tych maszyn jest wykorzystywana podczas trwającej wojny z Iranem.
Warto dodać, że podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie siły zbrojne Stanów Zjednoczonych użyły innych rodzajów najnowszego uzbrojenia m.in. pocisków balistycznych PrSM.