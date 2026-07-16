Amerykanie użyli swoich "Shahedów" do ataku na Iran

LUCAS uderzył na Iran. Amerykanie użyli nowego drona

W sieci pojawiło się zdjęcie wraku drona LUCAS w pobliżu portu Bandar Abbas. To wrak z jednej z serii ostatnich ataków Amerykanów na Iran. Dron jest w prawie nienaruszonym stanie, co sugeruje, że prawdopodobnie nie zdołał dolecieć do celu.

LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System) to nowy dron wojsk Stanów Zjednoczonych, opracowany jako tani system bezzałogowy. Opracowany został przez firmę SpektreWorks i wszedł do służby dopiero w tym roku. Trwający konflikt z Iranem jest pierwszym momentem, gdy siły zbrojne USA wykorzystały te bezzałogowce w walce.

Rozwiń

Amerykanie skopiowali Irańczyków i stworzyli swojego "Shaheda"

Pierwsze informacje o wykorzystaniu dronów LUCAS pojawiły się jeszcze na początku bieżącego roku podczas operacji Absolute Resolve, operacji przechwycenia wenezuelskiego przywódcy, Nicolása Maduro. Pierwsze oficjalne potwierdzenie wykorzystania LUCASa miało miejsce podczas pierwszej części wojny pomiędzy USA i Izraelem z Iranem.

Swoistą ironią losu jest fakt, że do ataku na Iran Amerykanie wykorzystują broń stworzoną na bazie inżynierii wstecznej względem irańskiej konstrukcji - Shahed 136. Zresztą inną nazwą bezzałogowca LUCAS jest FLM 136.

Nowy dron uderzeniowy USA

LUCAS jest dronem uderzeniowym jednorazowego użytku. Wyglądem przypomina Shahed 136. Został zaprojektowany z myślą o masowej produkcji na dużą skalę przy niskich kosztach. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych podaje, że jednostkowy koszt drona LUCAS wynosi około 35 tys. dolarów.

FLM 136 ma około 3 m długości, rozpiętość skrzydeł 2,5 m (8,2 ft) i masę startową wynoszącą około 81,6 kg. Posiada napęd spalinowy, który zapewnia prędkość przelotową 137 km/h i prędkość maksymalną 195 km/h oraz zasięg lotu do 822 km. Może wykonywać loty na pułapie około 4500 metrów.

LUCAS posiada przednią komorę ładunkową w kadłubie, która może pomieścić ładunek do 18 kilogramów, zazwyczaj składającego się z głowicy wybuchowej przystosowanej do operacji uderzeniowych. Ładunek jest zintegrowany z zamontowanym w przedniej części systemem czujników elektrooptycznych, umożliwiającym operatorom obserwację obszaru docelowego i potwierdzenie namierzenia celu podczas fazy krążenia przed zainicjowaniem ostatecznego ataku.