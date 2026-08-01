Amerykanie wycofują ze służby ogromny okręt podwodny

W poniedziałek (27.07) okręt USS Georgia (SSGN-729) powrócił z ostatniej misji do bazy okrętów podwodnych Kings Bay w stanie Georgia i ma opuścić flotę w piątek. USS Georgia ma już 42 lata i jest jednym z czterech atomowych okrętów podwodnych klasy Ohio, które w latach 2002-2007 zostały zmodernizowane. Pozbawiono je platform do wystrzeliwania pocisków balistycznych z ładunkiem atomowym i wyposażono w 154 pociski kierowane Tomahawk.

USS Georgia odegrał kluczową rolę w operacjach uderzeniowych marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych na Morzu Śródziemnym i na Bliskim Wschodzie. Brał udział w operacji Midnight Hammer z czerwca ubiegłego roku oraz w operacji Epc Fury przeciw Iranowi.

Rozwiń

Zgodnie z długoterminowym planem budowy okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych pozostałe trzy okręty klasy Ohio - USS Ohio (SSGN-726), USS Michigan (SSGN-727), USS Florida (SSGN-728) mają zostać wycofane ze służby w ciągu najbliższych dwóch lat. Amerykanie zamierzają zastąpić te okręty jednostkami klasy Virginia w wersjach Block V i Block VI, wyposażonymi w moduł Virginia Payload Module. Nowe okręty podwodne będą wyposażone w sześć wyrzutni po siedem pocisków TLAM każda, co daje łącznie 42 pociski na okręt. Oznacza to, że potrzeba około trzech i pół nowych okrętów klasy Virginia, aby zastąpić jeden okręt typu Ohio.

Przyszłość morskiej części nuklearnej triady USA

Stany Zjednoczone nadal eksploatują 14 starzejących okrętów klasy Ohio w wersji "nuklearnej". Każdy z nich może przenosić 20 międzykontynentalnych pocisków balistycznych typu Trident II D5. Okręty te mają zostać zastąpione przez 12 jednostek nowej generacji klasy Columbia, przy czym pierwszy z nich ma rozpocząć patrolowanie operacyjne w 2031 roku.

Każdy okręt podwodny klasy Columbia będzie przenosił 16 zmodernizowanych pocisków Trident II D5 wyposażonych w wiele niezależnie naprowadzanych głowic powrotnych. System Trident II D5 stanowi obecnie trzon amerykańskiej triady nuklearnej, odpowiadając za około 70 proc. strategicznego potencjału odstraszania nuklearnego Stanów Zjednoczonych.



