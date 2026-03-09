Konflikt na Bliskim Wschodzie. Amerykański C-RAM ostatnią deską ratunku przed dronami

C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) to specjalna klasa systemów przeciwlotniczych, które jak sama nazwa wskazuje, mają niszczyć cele napędzane rakietowo, pociski artyleryjskie oraz pociski moździerzowe. Podczas trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie Amerykanie wykorzystują swój Phalanx Weapon System, rozmieszczony w wielu kluczowych strefach. To często ostatnia linia obrony przed irańskimi atakami.

Phalanx Weapon System, zwany też Centurion C-RAM to broń opracowana na bazie doświadczeń wojny w Iraku przez Northrop Grumman, Raytheon, and Oshkosh Corporation. Jej założeniem jest ochrona przed efektorami mogącymi być używanymi masowo. Występuje w wersji morskiej do zwalczania pocisków przeciwokrętowych i lądowej do niszczenia pocisków artyleryjskich, moździerzowych oraz obecnie także dronów.

C-RAM ze Stanów Zjednoczonych

Phalanx wykorzystuje karabin maszynowy M61A1 systemu Gatlinga kalibru 20 mm, strzelający pociskami smugowymi M-246 Vulcan z prędkością 3000 lub 4500 strzałów na minutę. To sprawia, że wystrzał tego systemu wygląda czasem jak wykorzystanie lasera. Same pociski są zaprojektowane z systemem samozniszczenia, po przelocie około 2300 metrów, w celu uniknięcia postronnych zniszczeń.

Phalanx łączy ten karabin z zaawansowanym radarem poszukiwawczo-śledzącym, zapewniającym autonomiczne wykrywanie i namierzanie celów. Obecnie amerykańska armia lądowa wykorzystuje system Phalanx w wersji 1B. W nim karabin jest zintegrowanym z zestawem czujników podczerwieni, zapewniając możliwość wyszukiwania, śledzenia i zwalczania zagrożeń. Jednocześnie oferuje funkcję wykrywania, ustalania priorytetów i oceny skuteczności zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych.

Amerykański Phalanx stanowi dzięki swoim możliwościom potrzebne uzupełnienie dla systemów obrony Patriot i THAAD, które opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

