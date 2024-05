Amerykański Patriot na ciężarówce w Chinach. Jak do tego doszło?

Załadowany na ciężarówkę transportową system rakietowy ziemia-powietrze Patriot nie jest normalnie widokiem nietypowym i nie wywołuje ogromnego zamieszania w mediach społecznościowych. To dlaczego tym razem jest inaczej? Ano dlatego, że krążące w sieci zdjęcie zostało wykonane... w Chinach, co mogłoby sugerować, że Pekin jakimś sposobem wszedł w posiadanie amerykańskiej jednostki.



Z komentarzach z miejsca pojawiły się różne teorie, ale najczęściej powtarzającą się jest ta, że Rosja przechwyciła go w Ukrainie, a następnie przekazała swoich chińskim sojusznikom (jeden z takich podejrzanych propagandowych postów poniżej). Tyle że co najmniej kilka faktów się tu nie zgadza - przejęcie systemu Patriot nie zostało dotąd zweryfikowane przez władze rosyjskie, ukraińskie czy chińskie, a do tego chociaż Moskwa przekonuje o zniszczeniu co najmniej dwóch egzemplarzy, to nie chwaliła się żadnym przejęciem, co jest bardzo nie w jej stylu. Co więcej, Patriot ze zdjęcia wygląda jak nowy, prosto z linii produkcyjnej.



Skąd Chiny mają Patriota?

Owszem, skuteczność systemu Patriot sprawiła, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem, zarówno potencjalnych przeciwników, jak i klientów, ale wydaje się, że tym razem Chiny muszą obejść się smakiem. Bo jak zwracają uwagę eksperci, wnikliwa analiza wspomnianego zdjęcia wskazuje, że najpewniej mamy do czynienia z atrapą szkoleniową.