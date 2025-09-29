Nagły wylot kilku tankowców do Europy

Na stronach do śledzenia lotów na żywo jak Flightradar24 lub ADS-B można było dziś zauważyć niecodzienną armadę tankowców sił powietrznych USA. Było to 8-9 maszyn, Boeing KC-135 Stratotanker oraz Boeing KC-46 Pegasus, które wyruszyły z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych w kierunku Europy. Część z nich ma pochodzić z jednostki SOAR (Special Operations Air Refueling - Specjalne Operacje Tankowania w Powietrzu).

Ogromny mnożnik potęgi powietrznej

Poderwanie w jednym momencie nawet kilku powietrznych tankowców zawsze wzbudza zainteresowanie. Tego typu maszyny są mnożnikami siły, pozwalając na przeprowadzenie ważnych operacji w powietrzu. Mogą utrzymać operacyjność wielu maszyn w regionie lub pozwolić na przerzucenie wielkiej floty powietrznej na daleki dystans.

Lot tankowców może być zapowiedzią skoordynowanej operacji uderzenia. Taka sytuacja miała miejsce w czerwcu, gdy w jednym momencie do Europy Amerykanie przerzucili prawie 30 tankowców, co było bezprecedensowym ruchem. Był to pokaz siły USA podczas trwającej wtedy wymiany ognia pomiędzy Izraelem a Iranem. Ostatecznie to właśnie tankowce przerzucone do Europy pozwoliły na uderzenie bombowców B-2 Spirit na obiekty atomowe i wojskowe w Iranie.

Gdzie doleciały amerykańskie tankowce i jaki może być ich cel

Na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat zauważonych lotów tankowców ze strony Sił Powietrznych USA lub amerykańskich władz. Około godziny 11.00-12.00 czasu polskiego część tankowców doleciała do bazy RAF Mildenhall w Wielkiej Brytanii, gdzie stacjonuje amerykańskie 352. Skrzydło Operacji Specjalnych. Co jednak ciekawe, praktycznie od razu po przylocie do RAF Mildenhall tankowce odleciały do bazy RAF Prestwick na północy wysp brytyjskich.

Inne dwa tankowce udały się do Niemiec, gdzie wylądowały na terenie bazy NATO w Geilenkirchen, gdzie stacjonują międzynarodowe siły Sojuszu Północnoatlantyckiego w postaci wydzielonych samolotów wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry.

Na ten moment można tylko spekulować, dlaczego w jednym momencie do Europy przyleciała taka flota amerykańskich tankowców powietrznych. Jedną z hipotez jest możliwa rotacja sił i powrót do Stanów części tych samolotów, które do tej pory znajdowały się w europejskich bazach. Inną jest branie udziału w największych lotniczych ćwiczeniach NATO "Cobra Warrior 2-25".

