Arabia Saudyjska ruszy na Huti? Stawką jest ważny szlak morski

W skrócie Arabia Saudyjska przygotowuje ofensywę, której celem jest odzyskanie kontroli nad cieśniną Bab al-Mandab, kluczowym punktem na szlaku morskim między Europą a Azją.

W ramach operacji wspierane przez Rijad siły jemeńskie mają otrzymać wsparcie z powietrza, a w działaniach może wziąć udział ponad 100 tysięcy jemeńskich żołnierzy.

Eksperci wskazują na wyzwania związane z przygotowaniem antyhutowskich oddziałów do długotrwałej ofensywy oraz potrzebę jednoczesnej ochrony saudyjskiej infrastruktury naftowej.

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Arabia Saudyjska przygotowuje kontrofensywę przeciwko Huti w Jemenie wspieranym przez Iran. Rijad chce odzyskać kontrolę nad rejonem cieśniny Bab al-Mandab, otwiera się w nowym oknie, którą bojownicy ostatnio przejęli. To kluczowy punkt na trasie morskiej łączącej Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim.

Zdjęcie satelitarne cieśniny Bab al-Mandab NASA World Wind domena publiczna

Walka o Bab al-Mandab

Według osób znających szczegóły przygotowań, na które powołuje się Reuters, operacja może rozpocząć się w najbliższych tygodniach, choć dokładny termin pozostaje nieznany. Rozważane są dwa warianty. Pierwszy zakłada ograniczoną operację w rejonie cieśniny. Drugi obejmowałby działania na kilku frontach w zachodnim Jemenie, m.in. w prowincjach Al-Bajda, Marib, Taiz i Al-Dżauf.

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Na lądzie mają walczyć przede wszystkim siły jemeńskie wspierające rząd uznawany przez społeczność międzynarodową. Arabia Saudyjska ma zapewnić im wsparcie z powietrza. W zależności od skali działań zmobilizowanych może zostać ponad 100 tys. jemeńskich żołnierzy.

Celem Rijadu jest przejęcie terenów zdobytych ostatnio przez bojowników Huti. Kontrola nad Bab al-Mandab daje im możliwość wpływania na ruch statków na szlaku między Azją a Europą. Saudyjczycy uznali też, że trudno będzie wrócić do rozmów pokojowych, jeśli Huti nadal będą kontrolować cieśninę.

Znaczenie dla żeglugi

Znaczenie Bab al-Mandab wzrosło też dlatego, że cieśnina Ormuz jest według Reutersa w zasadzie zamknięta z powodu konfliktu z Iranem. Ewentualne walki mogą więc mieć znaczenie dla żeglugi daleko poza Jemenem.

Rijad musi jednocześnie chronić własną infrastrukturę. Szczególnie ważne są obiekty naftowe, które mogą stać się celem ataków dronami i pociskami. USA przekazują informacje wywiadowcze, a Pakistan i Turcja dostarczyły sprzęt wojskowy.

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Czy jemeńskie siły są gotowe?

Sama przewaga liczebna może niestety nie wystarczyć. Oddziały walczące przeciwko Huti są podzielone i nie wszystkie są przygotowane do długiej ofensywy.

- Wiele sił antyhutowskich nadal nie jest zorganizowanych ani przygotowanych do długotrwałej ofensywy potrzebnej do odparcia zdyscyplinowanych sił Huti. Są one obecnie testowane, ponieważ Huti wywierają presję jednocześnie na kilku frontach - ocenia analityk ds. Jemenu Mohammed Albasha.

Były ambasador USA w Arabii Saudyjskiej Michael Ratney spodziewa się raczej ograniczonej operacji, której celem byłoby odzyskanie terenów przybrzeżnych i przywrócenie normalnego ruchu morskiego.



