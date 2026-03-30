W skrócie Donald Trump sugeruje możliwość interwencji USA na Kubie, a władze tego kraju postawiły swoje siły zbrojne w stan najwyższej gotowości.

Siły zbrojne Kuby liczą około 50 tys. żołnierzy oraz 40 tys. rezerwistów, a całość z paramilitarnymi organizacjami może przekraczać 1,2 mln osób.

Wyposażenie kubańskiej armii pochodzi głównie z dawnych krajów Układu Warszawskiego, a lotnictwo i marynarka dysponują głównie przestarzałymi systemami i pojazdami.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

USA i Kuba. Dekady rywalizacji

Relacje amerykańsko-kubańskie pozostają napięte od 1959 roku, gdy władz na karaibskiej wyspie przejął komunistyczny reżim. Obecnie te relacje znajdują się w jednym z ich najniższych punktów, ze względu na działania USA w regionie. Po przeprowadzeniu zmian władzy w Wenezueli Kuba straciła głównego dostawcę ropy. Stany Zjednoczone wymusiły na Caracas wstrzymanie transportów surowca na wyspę, a także zagroziły nałożeniem dodatkowych ceł na import z państw, które zaopatrują Kubę w ropę. W reakcji na to dostawy surowca na wyspę wstrzymały też władze Meksyku.

Sytuacja gospodarcza Kuby jest w głębokim kryzysie gospodarczym i energetycznym. Donald Trump daje sygnały, że chce zmian reżimu na wyspie. Mimo że nie zdradza on swojego planu to Hawana odczuwa presję możliwej konfrontacji. W połowie marca władze Kuby ogłosiły decyzję o postawieniu sił zbrojnych w stan najwyższej gotowości. Wiceminister spraw zagranicznych Carlos Fernandez de Cossio potwierdził, że kraj przygotowuje się do ewentualnej agresji ze strony Stanów Zjednoczonych.

Rozwiń

Liczebność armii Kuby

Według raportu Global Firepower 2026 Kuba jest 65. siłą militarną na świecie. Jej aktywny personel liczy około 50 tys. żołnierzy z rezerwami na poziomie 40 tys osób. Wraz z organizacjami paramilitarnymi armia Kuby może liczyć ponad 1,2 mln osób. Warto pamiętać, że na Kubie jest obowiązkowa służba wojskowa, co ułatwia szybkie zwiększenie liczebności wojska.

Armia Kuby jest zorganizowana w Rewolucyjne Siły Zbrojne i podstawowo składa się z Rewolucyjnych Sił Lądowych, Rewolucyjnej Marynarki Wojennej oraz Rewolucyjnych Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej. Kuba obok Dominikany posiada jedną z największych i najsilniejszych armii wysp karaibskich. Stanowi to pozostałość Zimnej Wojny, kiedy Kuba była jednym z narzędzi wspierających realizację polityki zagranicznej ZSRR. Stąd też była przezeń wzmacniana dostawami uzbrojenia.

Broń kubańskiego żołnierza

Kuba większość swojego uzbrojenia otrzymywała i kupowała od byłych państw Układu Warszawskiego, przede wszystkim ZSRR. Do dziś podstawą uzbrojenia kubańskiego żołnierza są karabiny AKM zarówno produkcji ZSRR, jak i pochodne wersje z różnych krajów m.in. vz.58 z Czechosłowacji czy Type 68 z Korei Północnej.

Podstawowymi karabinami maszynowymi kubańskiej armii są poradzieckie RPK, PKM oraz DShK. Znaczna większość kubańskiego uzbrojenia jest zagranicznej konstrukcji, a części czy amunicję do niej produkuje na miejscu państwowy koncern militarny Union de Industrias Militares. W historii Kuba stworzyła dwa karabiny wyborowe - Mambi-1 oraz Alejandro.

Siły pancerne Kuby

Siły Pancerne Kuby składają się ze 194 poradzieckich czołgów serii T-55 oraz T-62. Mogą posłużyć jako wsparcie w walce, ale w bezpośrednim starciu ze współczesnymi czołgami USA nie mają szans.

Ciekawym przypadkiem jest kubańska artyleria samobieżna, która prawie w całości składa się z krajowych modyfikacji sowieckich rozwiązań m.in. C-AP-MP-T-100, czyli 100 mm działo KS-19 na podwoziu czołgu T-34. Siły zmechanizowane Kuby wykorzystują stare wozy bojowe serii BWP-1 oraz transportery BTR.

C-AP-MP-T-100

Muzealne lotnictwo Kuby

Rewolucyjne Siły Powietrzne Kuby obecnie przypominają bardziej muzeum niż faktyczną siłę militarną. Teoretycznie ich najsilniejszym samolotem bojowym jest MiG-29 (14 tych maszyn ZSRR dostarczyło pod koniec lat 80. Najprawdopodobniej żaden z nich nie przetrwał w aktywnej służbie do dziś, podobnie jak starsze samoloty MiG-23 i MiG-21.

Kubańczycy posiadają aktywną flotę czterech samolotów transportowych - jednego AN-24 oraz trzech AN-26. Na wyposażeniu mają też śmigłowce wielozadaniowe Mi-8 i Mi-17 oraz śmigłowce szturmowe Mi-35.

Za obronę nieba na Kubie zamiast lotnictwa, odpowiada głównie obrona powietrzna. Jednym z jej podstawowych systemów są S-125, których kubańska armia ma mieć około 140 sztuk w różnych wersjach. Część z nich została w 2025 roku zmodernizowana przez Białoruś.

Niewielka obrona wybrzeża

Chlubą kubańskiej marynarki wojennej są dwie fregaty klasy Rio Damuji, uzbrojone w armaty kalibru 57 mm oraz pociski przeciwokrętowe P-15 Termit. Dodatkowo Kuba ma na wyposażeniu jeden okręt podwodny i kilkanaście niewielkich kutrów patrolowych oraz trałowców. Za główną obronę wybrzeża Kuby mogą odpowiadać poradzieckie systemy 4K51 Rubież.

Naukowcy badają, jak mogły wyglądać pradawne psy i skąd pochodziły © 2026 Associated Press