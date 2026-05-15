Amerykanie wybierają roboty dla swojej armii

Stany Zjednoczone zleciły australijskiej firmie Skyborne Technologies dostawę zaawansowanych psów-robotów oraz modułowych zestawów uzbrojenia. Firma otrzymała od Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych kontrakt badawczy o wartości 6,5 mln dolarów na swój uzbrojony bezzałogowy system naziemny o nazwie Controller-Operated Direct-Action Quadruped (CODiAQ).

Umowa obejmuje badania, prace rozwojowe, testy i ocenę uzbrojonych bezzałogowych systemów naziemnych CODiAQ. Ocena przeprowadzona przez Departament Wojny potwierdziła, że CODiAQ spełnia wymagane normy bezpieczeństwa dotyczące obsługi uzbrojonych autonomicznych systemów naziemnych przed przeprowadzeniem testów w terenie.

Pakiet w umowie obejmuje 14 czworonożnych platform robotycznych oraz 28 modułowych zestawów uzbrojenia. Zostaną poddane ocenie przez Dowództwo Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych oraz partnerskiego sojusznika zagranicznego. Umowa obejmuje również pełne wsparcie techniczne systemu przez dwa lata.

Robo-psy amerykańskiej armii

CODiAQ to naziemny robot przeznaczony do wspierania zdalnych operacji bezpośredniego ostrzału z wykorzystaniem modułowych zestawów uzbrojenia oraz oprogramowania do namierzania wspomaganego sztuczną inteligencją. Robot integruje granatniki kalibru 40 mm oraz strzelby. Dodatkowo wykrywa cele w czasie rzeczywistym, działa w trybie dziennym i nocnym oraz dokonuje obliczeń balistycznych.

CODiAQ jest obsługiwany przez jednego operatora, podczas gdy sam robot zajmuje się poruszaniem się i nawigacją w terenie. Może działać w trybie autonomicznym lub półautonomicznym, co pozwala operatorowi skupić się na kierowaniu misją, a nie na bezpośrednim sterowaniu.

Według firmy Skyborne platforma czworonożna została zaprojektowana z myślą o szybkim użyciu i jest gotowa do działania w ciągu kilku minut. Została skonstruowana tak, aby poruszać się w złożonym terenie, w tym po gruzach, obszarach leśnych i w środowisku miejskim, np. po schodach, a jej stopień ochrony przed pyłem i wodą wynosi IP67.

