O podejrzeniach wobec Iranu poinformował amerykański serwis informacyjny poświęcony przyszłości bezpieczeństwa narodowego, obronności oraz polityce międzynarodowej. "Defense One" powołał się przy tym na dwie osoby zaznajomione ze śledztwem, według relacji których incydenty rozpoczęły się pod koniec sierpnia 2026 r. i objęły około sześciu kantyn działających na terenie amerykańskich baz. Placówki te zaopatrują w żywność personel wojskowy oraz członków jego rodzin.

Pentagon bada awarie

Jedna z nich znajduje się w bazie Fort Huachuca w Arizonie, gdzie zamrażarki miały samoczynnie przełączyć się w tryb rozmrażania. W rezultacie temperatura wewnątrz urządzeń wzrosła, a przechowywane produkty nie nadawały się już do spożycia. Na razie nie ustalono, w jaki sposób napastnicy mogli uzyskać dostęp do systemów sterujących urządzeniami chłodniczymi.

To kolejny sygnał, że cyberataki mogą być wymierzone nie tylko w systemy wojskowe czy sieci energetyczne, lecz także w pozornie zwyczajne urządzenia wykorzystywane na co dzień. One również mogą być podatne na cyberataki, zwłaszcza jeśli ich przemysłowe systemy sterowania są dostępne przez internet i nie mają odpowiednich zabezpieczeń. Autorzy śledztwa zastrzegają jednak, że ocena dotycząca irańskiego udziału może się zmienić w miarę zdobywania kolejnych informacji.

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W tle podobne incydenty we Francji

Jak informował wcześniej serwis Militarnyi, 29 października Pentagon wszczął dochodzenie w sprawie awarii zamrażarek w bazach wojskowych, uwzględniając możliwość cyberataku. W wyjaśnianie sprawy zaangażowano U.S. Cyber Command oraz Służbę Śledczą Armii Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy śledczy współpracują także z francuskimi służbami badającymi podobne incydenty.

W październiku hakerzy mieli przejąć kontrolę nad regulatorami temperatury w urządzeniach chłodniczych w około 350 francuskich sklepach i innych obiektach komercyjnych. Zakłócenia doprowadziły do wzrostu temperatury, zepsucia żywności i konieczności usunięcia jej ze sprzedaży. W niektórych przypadkach urządzenia miały się przegrzać na tyle, że doszło do pożarów.

Iran na celowniku

Podejrzenia wobec Iranu wpisują się w szerszy kontekst działań wymierzonych w amerykańską infrastrukturę. Teheran jest również podejrzewany o wspieranie niedawnych cyberataków na urządzenia wykorzystywane w systemach uzdatniania wody. W lipcu FBI i Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury (CISA) ostrzegały natomiast przed aktywnością hakerów powiązanych z Iranem, którzy atakowali przemysłowe systemy sterowania w amerykańskiej infrastrukturze krytycznej.

Teheran był już zresztą wcześniej oskarżany o działania hakerskie wymierzone w cele polityczne. W trakcie kampanii prezydenckiej w USA w 2024 r. amerykańskie władze przypisały irańskim operatorom kradzież materiałów należących do sztabu wyborczego Donalda Trumpa.

Jeśli podejrzenia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z nowym rodzajem wojny hybrydowej, w której narzędziem zakłócania funkcjonowania zaplecza wojskowego stają się urządzenia służące do przechowywania żywności. Cała sytuacja skłania też do zastanowienia się, czy podobnie zagrożone są konsumenckie urządzenia w naszych domach.