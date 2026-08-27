Austria odebrała pierwsze zmodernizowane Leopardy i wozy Ułan

Austriacy z nowymi czołgami po modernizacji

Austriackie Leopardy 2A4NV i Ułan NV zyskują przywróconą zdolność do walki w nocy i elektryczny napęd wieży, a Ułan otrzymuje zmodernizowaną optykę, elektronikę, systemy elektryczne i układ jezdny. Modernizacja ma na celu poprawę zdolności operacyjnej obu systemów uzbrojenia i przygotowanie austriackich sił pancernych do wymagań w nadchodzących latach. Według austriackich Sił Zbrojnych działania te są częścią planu austriackiego ministerstwa obrony "Aufbauplan ÖBH 2032+".

Chociaż zmodernizowane czołgi Leopard zostały zaprezentowane podczas wydarzenia 25 sierpnia, proces ich modernizacji nie został jeszcze w pełni zakończony. Według Bundesheer pojazdy zostaną przekazane do Centrum Logistyki Armii, w celu ostatecznej adaptacji przed zakończeniem tego etapu programu modernizacji.

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Program trwający od 2023 roku

Austria rozpoczęła modernizację swojej floty 58 Leopardów 2A4 i 112 Ułanów w 2023 roku. W czołgach program obejmuje wymianę przestarzałych podzespołów i przywrócenie maszynom zdolności do walki w nocy, co usprawnia kluczową funkcję wymaganą do operacji w warunkach ograniczonej widoczności. Bundesheer potwierdził również, że istniejący hydrauliczny system wieży Leoparda został zastąpiony napędem elektrycznym. Leopard 2A4 pozostaje podstawowym systemem uzbrojenia austriackich sił pancernych. Łączy on główne uzbrojenie z potężnym układem napędowym, który zapewnia dużą mobilność w trudnym terenie.

We flocie bojowych wozów piechoty Ułan prace obejmują modernizację systemów optycznych i podzespołów elektronicznych, modernizację instalacji elektrycznej oraz wymianę części układu jezdnego. Modernizacje te dotyczą kilku ważnych podsystemów pojazdu, wspierając jednocześnie cel Bundesheeru, jakim jest utrzymanie długoterminowej zdolności operacyjnej formacji zmechanizowanych. Ułan jest wozem bojowym austriackich grenadierów pancernych i łączy w sobie ochronę mobilności z siłą ognia, zachowując jednocześnie zdolność do współdziałania z czołgami Leopard w trudnym terenie. Wyposażony w armatę pokładową, pojazd zapewnia również miejsce dla grupy grenadierów, oprócz załogi, umożliwiając bliskie współdziałanie oddziałów pancernych i piechoty zmechanizowanej.

Leopard 2 to podstawowy czołg NATO

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy III generacji, który był produkowany w latach 1985-1992. W tym czasie zbudowano ok. 700 sztuk, co czyni Leoparda 2A4 jednym z najpopularniejszych czołgów, szczególnie wśród państw NATO. Do dziś są modernizowane przez poszczególne armie do swoich własnych potrzeb, jak właśnie w Austrii czy w Polsce.

Leopard 2A4 powstał jako odpowiedź na radzieckie czołgi z lat 80. jak T-80B i był ostatecznym pokazem zachodnich możliwości w rozwoju broni pancernej w czasach Zimnej Wojny. Gdy wchodził do służby, robił wrażenie zastosowaniem cyfrowych komputerów balistycznych, pomagających w prowadzeniu efektywnego ostrzału. Jednak pomimo dalej bycia względnie dobrą maszyną, niezmodyfikowany Leopard 2A4 dziś to po prostu stara konstrukcja, która ma problemy z nawiązaniem bezpośredniej walki z nowszymi czołgami. Dlatego seria Leopard 2 przechodzi ciągłą modernizację, gdzie najnowsza ma już oznaczenie A8.