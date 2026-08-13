Incydent z udziałem polskiego myśliwca. MiG-29

Podczas jednego z lotów treningowych doszło do zablokowania hamulców w myśliwcu, co doprowadziło do zniszczenia dwóch opon podczas lądowania na pasie startowym 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Nikt nie ucierpiał, a maszyna ma przejść odpowiednie naprawy. Sprawę ma zbadać Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

W locie treningowym uczestniczył także inny MiG-29, który zgodnie z procedurami, został skierowany na inne lotnisko. Jak poinformował rzecznik dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych pułkownik Marek Pawlak w rozmowie z Polskim Radiem, drugi MiG-29 wraca już do macierzystej bazy pod Malborkiem.

Ile myśliwców MiG-29 ma Polska?

Według szacunkowych wyliczeń w Polsce mogło zostać jeszcze 14 samolotów MiG-29, które stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem. Wszystkie te maszyny zbliżają się do końca swojej służby, ze względu na koniec resursów. Ostatnie polskie MiG-i mogą pozostać w aktywnej służbie do końca 2027 roku.

Niepewna przyszłość polskich MiG-ów

Kończące się resursy polskich myśliwców rodzą pytania o ich przyszłość. Głośną sprawą jest ich ewentualny transfer na Ukrainę w ramach wymiany ich na technologie dronowe. Niemniej Warszawa odmówiła przekazania maszyn ze względu na niezrealizowanie ustaleń ze strony Ukraińców. Ukraińskie media wskazują, że polskie MiG-i mają być w złym stanie i potrzebna byłaby ich modernizacja, aby utrzymać je w boju.

Innym kierunkiem dla polskich MiG-ów może być Bułgaria. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o możliwej sprzedaży maszyn, a zainteresowanie potwierdził mediom jego odpowiednik z Sofii. Niemniej pomysł ten po ujawnieniu nie spodobał się dużej części bułgarskiej opozycji. Podobnie jak Ukraińcy zwrócili uwagę na wysłużenie myśliwców, podkreślając, że Bułgaria powinna skupić się na modernizacji lotnictwa maszynami zachodnimi, a nie dodawaniem poradzieckiej technologii.