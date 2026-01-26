B-2 Spirit. Inżynieryjne dzieło sztuki

B-2 Spirit to ostatni akt wyścigu zbrojeń Zimnej Wojny pomiędzy USA i ZSRR. Gdy dwa największe mocarstwa doszły już do posiadania ogromnego arsenału nuklearnego, kwestią przewagi było już nie tylko kto ma więcej potężniejszych pocisków, ale kto może zadać pierwszy cios.

Jako że systemy wykrywania takich ataków były też na wysokim poziomie, w USA pojawiła się niespotykana wcześniej idea - stworzenia narzędzia, które mogłoby niepostrzeżenie dokonać ataku za liniami wroga i wrócić. Tym właśnie stał się bombowiec B-2.

Historia konstrukcji

Amerykanie w latach 70. zaczęli eksperymentować ze zmniejszeniem aktywnej powierzchni odbicia samolotu (Radar Cross Section - RCS) co miało utrudnić wychwycenie i zidentyfikowanie na radarze. Jedną z firm która otrzymała zlecenie na prace w tym zakresie był Norhrtop, który opracował w 1979 roku demonstrator technologii o kryptonimie Tacit Blue.

Demonstrator Tacit Blue U.S. AIR FORCE Wikimedia Commons

Samolot Tacit Blue testował zaawansowane czujniki radarowe i nowe pomysły w zakresie technologii stealth, czyli ukrycia sygnatur samolotu. Dzięki niemu firma Northrop opracowała sposoby minimalizacji sygnatury radarowej i cieplnej czy telekomunikacyjnej. Efektem tych prac miał być "niewidzialny" samolot.

Ostatecznie Northrop nie stworzył pierwszego samolotu stealth - ten zaszczyt przypadł Lockheedowi Skunks Work, który w 1982 roku rozpoczął produkcję F-117 Nighthawk. Jednak to właśnie Northrop został w 1981 wybrany jako wykonawca w programie Advanced Technology Bomber, mający opracować amerykański bombowiec przyszłości. Wtedy właśnie projekt otrzymał nazwę B-2 Spirit.

Broń ostateczna...

Założenia bombowca B-2 zaowocowały stworzeniem broni jedynej w swoim rodzaju. Samolot miał łączyć daleki zasięg dzięki konstrukcji latającego skrzydła, duży udźwig ładunku bojowego, w tym nuklearnego i wykorzystywać nowe zdobycze technologii stealth.

W ten sposób opracowano po raz pierwszy bombowiec, którego założeniem było skryte przedostanie się za linię obrony, nieważne gdzie by się znajdowała i jak dobrze byłaby chroniona, zrzucenie ładunku i powrót do bazy. B-2 Spirit jak żaden inny samolot pokazuje jedyne w swoim rodzaju militarne zdolności Stanów Zjednoczonych do projekcji siły na całym globie.

...kosztująca krocie

Cena za to jest jednak ogromna. Po upadku ZSRR Amerykanie nie odczuwali sensu utrzymania wcześniejszych założeń, co do pozyskania aż 132 B-2 Spirit. Ostatecznie zakupiono 21 sztuk, które wyprodukowano od 1988 do 2000 roku.

Nawet tak niewielka liczba pochłonęła jednak ogromne pieniądze. W przeliczeniu na dzisiejszą inflację, jeden B-2 Spirit kosztował ponad 2 miliardy dolarów, stając się najdroższym samolotem w historii. Cała flota bombowców B-2 jest wart więcej niż roczny budżet na obronność Polski.

