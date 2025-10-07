Spis treści: Putin działa Trumpowi na nerwy Co to jest pocisk Tomahawk? Jaki jest zasięg rakiet Tomahawk? Tomahawk to może być "broń zwycięstwa"

Jak informuje dziś Euronews, powołując się na byłego wysłannika Donalda Trumpa ds. negocjacji w sprawie Ukrainy - Kurta Volkera, po kłamstwie Władimira Putina dotyczącym zakończenia wojny w Ukrainie, amerykański prezydent poważnie rozważa jednak taki scenariusz, na co zresztą wskazują jego komentarze, że "w pewnym sensie podjął już decyzję".

Trump jest sfrustrowany. Putin obiecał mu negocjacje i spotkanie z Zełenskim, gdy Trump był z europejskimi przywódcami w Białym Domu. Poszedł i wykonał telefon do Putina, który się zgodził. Ale Putin go okłamał i teraz Trump jest zirytowany

Putin działa Trumpowi na nerwy

Jego zdaniem to właśnie dlatego USA poważnie rozważają wysłanie do Ukrainy pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk - Putin sprawił, że Donald Trump wygląda na słabego, co jest dla niego nie do zaakceptowania, więc zrobiła się z tego "sprawa osobista". Zdaniem byłego dyplomaty, dyskusja na temat pocisków dalekiego zasięgu ponownie może zaangażować rosyjskiego prezydenta i zmusić go do zawarcia umowy, czego obecnie unika.

Co to jest pocisk Tomahawk?

BGM-109 Tomahawk to amerykański taktyczny pocisk manewrujący, którym dysponują również brytyjska, australijska i kanadyjska marynarka wojenna, odpalany z wyrzutni umieszczonych w okrętach nawodnych i podwodnych.

Może on atakować cele naziemne (Tomahawk Land Attack Missile - TLAM) oraz nawodne (Tomahawk Anti-Ship Missile - TASM), a także zostać uzbrojony w głowicę nuklearną (TLAM-N), wycofaną z użytku w 1991 roku lub konwencjonalną: burzącą (TLAM-C) i zawierającą ładunek kasetowy (TLAM-D).

Jaki jest zasięg rakiet Tomahawk?

Gdy Tomahawk zostanie odpalony, uruchamia się niewielkich rozmiarów rakietowy silnik startowy napędzany paliwem stałym, który po starcie rozpędza pocisk do odpowiedniej prędkości, a następnie uruchomiony zostaje marszowy silnik turbowentylatorowy Williams International F107-WR-402. Dzięki tej kombinacji BGM-109 Tomahawk osiąga prędkość nawet 880 km/h, a jego zasięg wynosi w zależności od wersji:

TLAM-N - 2500 km,

TASM - 450 km,

TLAM-C - 1300 km,

TLAM-D - 1300 km.

Rakiety mogą być naprowadzane w sposób bezwładnościowy, GPS, radarowo i/lub dzięki TERCOM, odznaczają się wysoką celnością uderzenia, która wynosi 10 metrów, a do tego są trudne do wykrycia, gdyż charakteryzują się obniżoną obniżoną sygnaturą radarową i cieplną.

Tomahawk to może być "broń zwycięstwa"

Przypomnijmy, że jedną z najgłośniejszych ostatnio akcji z udziałem tych pocisków był atak sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ze stycznia 2024 roku na cele w Jemenie związane z Huti, czyli lokalnym ruchem o charakterze polityczno-militarnym. Był to efekt jego ataków dronowych i rakietowych na międzynarodowe statki komercyjne na Morzu Czerwonym, a także próby uderzenia w Izrael i wspierania Hamasu.

A dlaczego Ukraina tak bardzo chce dostać BGM-109 Tomahawk? Bo mogłyby one znacznie rozszerzyć jej zdolności uderzeniowe, umożliwiając trafianie celów głęboko na terytorium Rosji - w tym baz wojskowych, węzłów logistycznych, lotnisk i centrów dowodzenia. Szacuje się, że rosyjskie strategiczne obiekty militarne, które biorą udział i mają ogromny wpływ na wojnę w Ukrainie, rozmieszczone są do ok. 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą, więc Tomahawki zdają się "pasować" idealnie.

Warto tu zaznaczyć, że wspomniane obiekty już teraz znajdują się w zasięgu ukraińskich dronów, o czym pisaliśmy choćby dziś rano, ale mówimy tu o innej sile rażenia. Tym samym Tomahawki mogą zostać jednym z najważniejszych środków nienuklearnego odstraszania Ukrainy skierowanego w stronę Rosji i jej kluczową kartą przetargową.

