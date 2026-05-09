Parada Zwycięstwa w Moskwie. Jedyny wojskowy sprzęt to samoloty

Jedynym wojskowym sprzętem, który pojawił się na tegorocznej paradzie w Moskwie, były wojskowe samoloty: pięć Su-25, trzy MiG-29 oraz trzy Su-30. Nawet ten lotniczy pokaz był więc cieniem dawnego Dnia Zwycięstwa w Moskwie, gdzie normalnie przelatują śmigłowce, strategiczne bombowce oraz samoloty transportowe.

Co jeszcze bardziej zaskakujące, w telewizyjnej emisji parady pokazany został przelot tylko Su-25, który został poprzedzony...materiałem wygenerowanym przez AI z wojskowymi samolotami nad Moskwą.

Rozwiń

Podstawowe samoloty sił powietrznych Rosji

Rosjanie do pokazu lotniczego w moskiewskiej Paradzie Zwycięstwa wybrali podstawowe samoloty wykorzystywane w wojnie na Ukrainie.

Su-25 to samolot szturmowy, wykorzystywany do misji bliskiego wsparcia powietrznego, często operujący na niskiej wysokości i przy linii bezpośrednich walk.

MiG-29 to myśliwiec wielozadaniowy, swoisty odpowiednik F-16, wykonujący zarówno misje walki powietrznej, jak i naziemnego uderzenia bombami dalekiego zasięgu.

Su-30 to myśliwiec wielozadaniowy, jednak konstrukcyjnie preferujący walkę powietrzną, mogąc lecieć szybko na dużych wysokościach.

Parada Zwycięstwa w Moskwie ma być pokazem siły

Parada z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie od lat ma stanowić symbol militarnej potęgi Federacji Rosyjskiej. To na niej tłumnie pokazywano nowoczesny rosyjski sprzęt wojskowy jak czołgi T-90M i T-14 Armata czy międzykontynentalne pociski balistyczne RS-24 Jars, które mogą przenosić głowice nuklearne.

Niemniej w tym roku Parada Zwycięstwa w Moskwie została ograniczona do tylko niewielkiego pokazu maszerujących oddziałów. Nie było przejazdu czołgów, wozów bojowych, artylerii i wyrzutni pocisków balistycznych. Tym samym tegoroczna parada była biedniejsza niż i tak mocno skromne pokazy w 2023 i 2024 roku.

Można stwierdzić, że największym wydarzeniem na tegorocznej paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie był przemarsz żołnierzy Korei Północnej, zaproszonych na tę okazję. Dodatkowo cała uroczystość w rosyjskiej stolicy trwała tylko około 45 minut, mniej niż w poprzednich latach.

Obawy przed ukraińskim atakiem

Jeszcze przed paradą w Moskwie w mediach krążyły opinie, że Ukraińcy mogą zechcieć ją zakłócić. Według wielu opinii publicystów i komentatorów skromny charakter uroczystości w rosyjskiej stolicy wynikał z możliwej obawy przed pewną formą ataku, który propagandowo wpłynąłby na odbiór państwa rosyjskiego. Stąd władze w Moskwie już wcześniej zapowiadały, że podczas tegorocznej Parady Zwycięstwa w stolicy Rosji nie będzie przejazdu wojskowych pojazdów.

Wołodymyr Zełenski nawet wykorzystał medialną popularność tego tematu do swoistego "żartu". Przy ogłoszeniu rozejmu pomiędzy Ukrainą a Rosją w dniach 8-10 maja, wydał dekret, w którym zezwolił Rosji na zorganizowanie parady wojskowej na Placu Czerwonym w ogłoszeniu trzydniowego rozejmu.

Ziarna pszenicy sprzed 8000 lat znalezione w Gruzji stanowią najwcześniejsze dowody na wypiekanie chleba © 2026 Associated Press