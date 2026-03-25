Bombowce B-2 Spirit z tajemniczym elementem. Nie wiadomo do czego służy

Bombowce B-2 Spirit. Najdroższy samolot na świecie od 1988 roku

Bombowce B-2 Spirit są jedyne w swoim rodzaju na tle całej technologii zbrojeniowej. Powstało tylko 21 tych maszyn, z których każda na dzisiejsze pieniądze jest wart ponad 2 miliardy dolarów. Cała wyprodukowana flota B-2 jest wart więcej niż roczny budżet Polski na obronność. Za tę cenę Amerykanie otrzymują narzędzie, którym mogą sparaliżować państwa.

Obecnie B-2 są wykorzystywane do bombardowań Iranu podczas operacji Epicka Furia. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych opublikowało nowe zdjęcia, na których widać przygotowanie dwóch tych bombowców w bazie Whiteman. Portal The War Zone dopatrzył się na nich nieoczekiwanego elementu.

Samoloty mają widoczne prostokąty w pobliżu górnej i dolnej krawędzi natarcia kadłuba i wydają się wykorzystywać typową metodę uszczelniania taśmą, aby zminimalizować powierzchnię odbicia radarowego samolotu. Przypominają oznaczenia testowe, które samolot B-2 nosił w różnych momentach podczas swojej pierwszej dekady lotów, kiedy znajdował się w fazie intensywnych testów.

Tajemnicze elementy bombowca

Jak podkreśla The War Zone, zastanawiające jest, że takie oznaczenia znalazły się na dwóch różnych bombowcach i to podczas misji bojowej, i to na dwóch różnych samolotach. Według portalu takie rozwiązanie zwiększa sygnaturę radarową B-2, de facto zmniejszając efektywność jego najważniejszej zalety, czyli stealth.

Otwartym pytaniem pozostaje, po co Amerykanie mieliby nakładać na B-2 takie elementy, które efektywnie zwiększają jego sygnaturę radarową. Jednym z potencjalnych powodów, jakie podaje The War Zone jest dolecenie w przyjaznej przestrzeni powietrznej, gdzie nie ma prawie żadnego zagrożenia ze strony wroga. Niemniej już wcześniej B-2 dokonywały takich lotów, bez tej potrzeby.

Możliwe też, że pod tymi nakładkami są nowe czujniki lub urządzenia do walki elektronicznej. Zwiększenie zdolności B-2 do wykrywania zagrożeń w środowisku bojowym i reagowania na nie w czasie rzeczywistym jest bardzo ważne dla jego przeżywalności na przyszłych polach bitew. Kolejną możliwością są efekty uboczne modernizacji powłok samolotu Spirit. Powłoki z materiału pochłaniającego fale radarowe samolotu B-2 mają absolutnie kluczowe znaczenie dla jego sukcesu, ale są również jedną z głównych przyczyn jego ogromnych kosztów eksploatacji. Ulepszenia materiałów powłokowych i procesów ich nakładania były stałym elementem przez cały okres eksploatacji samolotu, ponieważ Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych dążą do zwiększenia wskaźnika gotowości operacyjnej i obniżenia kosztu godziny lotu.

The War Zone podkreśla jednak, że nie wiadomo jaką funkcję mają mieć te nakładki. Niemniej wzbudzają ciekawość i spekulacje, gdyż dotyczą jednego z najbardziej enigmatycznych i najpotężniejszych samolotów bojowych w arsenale Stanów Zjednoczonych.

