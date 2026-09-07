BWP Borsuk w nowych szatach

- Dziś w Nowej Dębie zobaczymy Wojsko Polskie w działaniu. W akcji Borsuki, Leopardy 2PL, Rosomaki, Groty i Pioruny, ale także F-16, Apache, artyleria oraz systemy bezzałogowe - tak Polska Grupa Zbrojeniowa opisała dzisiejszy pokaz statyczny sprzętu wojskowego w ramach XXVII Wystawy Sił Zbrojnych RP podczas XXXIV edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Kielce 2026.

Rozwiń

Z całej gamy sprzętu nic dziwnego, że jako pierwszy wymieniony został Borsuk - polski bojowy wóz piechoty, który od niedawna rozpoczął rewolucję polskich sił zmechanizowanych. Pokazano przy tym nowe zdjęcia Borsuków, które biorą udział w szkoleniach. Zostały wyposażone w specjalne siatki kamuflujące.

Rewolucyjny wóz polskiej produkcji. Mało brakowało, a nawet by nie powstał

Obecnie w Wojsku Polskim BWP Borsuk jest bardzo rzadką bronią. Nasza armia posiada 15 sztuk tych wozów. Wszystkie zostały dostarczone w grudniu 2025 roku do jednostek 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, stacjonującej w północno-wschodniej Polsce. Niemniej 15 Borsuków to dopiero początek. Do tej pory zamówiono łącznie 257 sztuk tych wozów. Wszystkie mają zostać dostarczone do 2030 roku.

BWP Borsuk to broń istotna zarówno pod kątem rewolucji polskich wojsk zmechanizowanych, jak i osiągnięć polskiego przemysłu. Borsuk zastępuje przestarzałe poradzieckie BWP-1, które służą w polskiej armii od ponad 50 lat. Nowy wóz to ogromny przeskok dla naszych oddziałów zmechanizowanych, które są fundamentem Sił Lądowych Wojska Polskiego. Od momentu ogłoszenia prac nad Borsukiem do wprowadzenia go do armii żołnierze musieli czekać ponad 12 lat. Polski przemysł państwowy i prywatny pod wodzą zakładów Huta Stalowa Wola spotkał się z licznymi problemami i często niezrozumiałymi decyzjami. Sam program rozwoju krajowego wozu bojowego Borsuk został prawie pogrzebany na rzecz zagranicznych konstrukcji, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Jedyny taki na świecie wóz bojowy

BWP Borsuk to na dzisiejszym rynku jedyny bojowy wóz piechoty, który łączy w sobie bardzo silną ochronę ze zdolnościami pływania bez modyfikacji. Na przodzie osiąga ochronę poziomu piątej normy STANAG 4569, mogąc wytrzymać ostrzał z armaty kalibru 25 mm z odległości 500 metrów.

BWP Borsuk podczas przeprawy wodnej. @ZAWISZACY materiał zewnętrzny

Jednym z najważniejszych elementów Borsuka jest Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30. Jego uzbrojenie stanowi armata automatyczna Mk44S Bushmaster i dwie wyrzutnie kierowanych pocisków Spike-LR/LR2. Posiada też system ochrony "soft-kill" Obra-3, który wykrywa naprowadzające wiązki laserowe np. wrogiego pocisku przeciwpancernego i stawia zasłonę dymną w momencie zagrożenia.

Polska potrzebuje ponad 2000 Borsuków

Polskie Siły Lądowe stoją wojskami zmechanizowanymi, a ich podstawą są bojowe wozy piechoty. Stąd potrzebne są duże dostawy Borsuków. Potrzeby armii zakładają przynajmniej 1000 Borsuków wraz z około 350 wozami specjalistycznymi, które mają im towarzyszyć w linii. Licząc jeszcze wozy potrzebne w ramach rezerwy materiałowej oraz do szkolenia, potrzeba ponad 2000 nowoczesnych wozów bojowych różnej wersji.

Dlatego dla armii potrzebne są kolejne zamówienia, aby nie zakończyć liczby BWP na 200-300. Nie jest też powiedziane, że potrzeby na nowoczesne bojowe wozy piechoty w polskiej armii może zapełnić tylko Borsuk. Dowództwo polskiej armii chce także pozyskać wóz znacznie cięższy z większą ochroną balistyczną. Propozycją polskiego przemysłu jest Ratel, opracowywany przez zakłady Huta Stalowa Wola.