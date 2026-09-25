Brytyjczycy chcą podwoić produkcję nowych okrętów podwodnych

Wielka Brytania chce dużej floty okrętów podwodnych

Nowy program ma umożliwić Wielkiej Brytanii budowę okrętów podwodnych o napędzie jądrowym typu SSN-AUKUS równolegle z okrętami podwodnymi typu Dreadnought, przenoszącymi pociski balistyczne. Rząd przedstawił ten plan w dokumencie Defence Nuclear Enterprise 2026 Annual Update, skierowanym do parlamentu. Inwestycja kosztuje 6 mld funtów, które pokryją rozbudowę potencjału budowy okrętów, produkcji reaktorów oraz specjalistycznych elementów łańcucha dostaw.

Nowe inwestycje mają koncentrować się na stoczni okrętów podwodnych firmy BAE Systems w Barrow-in-Furness, zakładzie produkcji reaktorów Rolls-Royce Submarines w Raynesway koło Derby oraz na przedsiębiorstwach dostarczających specjalistyczne wyposażenie. Rozbudowa ta ma na celu stworzenie potencjału przemysłowego niezbędnego do utrzymania liczniejszej floty uderzeniowych okrętów podwodnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemu odstraszania nuklearnego.

Cięcie stali dla pierwszego brytyjskiego okrętu podwodnego SSN-AUKUS planowane jest na 2027 rok, a wejście do służby w Royal Navy ma nastąpić pod koniec lat 30. Decyzje dotyczące całkowitej liczby zamówionych łodzi mają zostać podjęte przed zakończeniem fazy projektu szczegółowego i długiego wyprzedzenia programu w 2028 roku.

Nowy okręt podwodny z konwencjonalnym uzbrojeniem

AUKUS to partnerstwo w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa między Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Australią. SSN-AUKUS jest rozwijany jako nowy okręt podwodny z napędem jądrowym, oparty na brytyjskiej konstrukcji, i docelowo będzie eksploatowany zarówno przez Królewską Marynarkę Wojenną, jak i Królewską Marynarkę Wojenną Australii.

W przypadku Wielkiej Brytanii, SSN-AUKUS zastąpi okręt podwodny klasy Astute i stanie się kolejną generacją okrętów podwodnych z napędem jądrowym i uzbrojeniem konwencjonalnym Royal Navy. Program przechodzi obecnie przez fazę szczegółowego projektowania i długiego wyprzedzenia (D2L2), w trakcie której dopracowywany jest projekt okrętu podwodnego, zamawiany jest sprzęt o długim cyklu produkcji, a infrastruktura przemysłowa niezbędna do budowy jest rozbudowywana przed przyspieszeniem produkcji.