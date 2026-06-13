W skrócie Ultra Maritime przeprowadziło w Szkocji pierwsze testy boi nowej generacji - Multistatic Active Receive Sonobuoy (MSARS).

Projekt jest częścią zainicjowanego przez brytyjskie ministerstwo obrony programu Atlantic Bastion.

Nowość od Ultra Maritime ma zwiększyć możliwości wykrywania i śledzenia okrętów podwodnych.

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Pierwsze testy boi sonarowej nowej generacji od Ultra Maritime

Przedsiębiorstwo Ultra Maritime po raz pierwszy przetestowało boję sonarową nowej generacji, która ma znacząco zwiększyć skuteczność wykrywania okrętów podwodnych. Ultra Maritime to firma specjalizująca się w projektach z zakresu inżynierii obronnej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii walki podwodnej.

Testy dotyczące nowego systemu MSARS (Multistatic Active Receive Sonobuoy) odbyły się w Szkocji. Projekt powstał pod patronatem Laboratorium Nauki i Technologii Obronnej (DSTL), agencji ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii, wchodzącej w skład Krajowej Grupy Dyrektorów ds. Uzbrojenia. Innowacja wpisuje się w program Atlantic Bastion, rozwijający autonomiczne systemy zwalczania okrętów podwodnych. Nowe rozwiązanie ma pomóc reagować m.in. na rosnącą aktywność rosyjskich jednostek na Oceanie Atlantyckim.

Kamień milowy w rozwoju możliwości zwalczania okrętów podwodnych Royal Navy

Pierwsze przeprowadzone przez Ultra Maritime testy rozmieszczania w wodzie nowych boi zostały pomyślnie zakończone, co określono jako ważny kamień milowy w rozwoju możliwości zwalczania okrętów podwodnych przez siły Wielkiej Brytanii.

Nowa aktywna boja multistatyczna to jeden ze elementów inicjatywy Atlantic Bastion, której celem jest budowa cyfrowej sieci dozoru i zwalczania okrętów podwodnych, m.in. poprzez integrację sztucznej inteligencji, autonomicznych bezzałogowych systemów powietrznych i wodnych, a jednocześnie zwiększenie skuteczności platform załogowych, takich jak Merlin HM Mk2.

Boje MSARS od Ultra Maritime będą integrowane m.in. z zaawansowanym amerykańskim bezzałogowym dronem dalekiego zasięgu MQ‑9B SeaGuardian, co zwiększy możliwości obszarowe operacji i skalę monitoringu. MQ‑9B SeaGuardian to morska wersja drona MQ-9B SkyGuardian, zaprojektowana specjalnie do morskich misji patrolowych, rozpoznania oraz zwalczania okrętów podwodnych.

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Lepsze wykrywanie okrętów podwodnych. Działania w obliczu trwających napięć

Wprowadzenie boi sonarowej nowej generacji miałoby istotnie poprawić wykrywanie okrętów podwodnych, wzmacniając zdolności zwalczania różnych zagrożeń tego typu.

- Jako jedyny producent boi sonarowych typu G, Ultra Maritime ma wyjątkową pozycję, aby dostarczać te kompaktowe boje idealnie dostosowane do operacji bezzałogowych systemów powietrznych, zapewniając większą elastyczność i trwałość w spornych środowiskach morskich. Ta integracja rozszerzy zasięg operacyjny, zwiększy ładowność boi sonarowych i wesprze rozproszone, multistatyczne operacje zwalczania okrętów podwodnych, wzmacniając zdolność sił sojuszniczych do wykrywania i śledzenia coraz bardziej zaawansowanych zagrożeń podwodnych - podaje firma.





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