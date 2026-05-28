Chociaż zarówno Rosja, jak i Ukraina, regularnie publikują szacunki strat przeciwnika, rzadko ujawniają własne dane. Niezależne analizy, oparte m.in. na nekrologach i danych z cmentarzy, potwierdziły dotąd ponad 223 tys. poległych po stronie rosyjskiej, jednak eksperci wskazują, że rzeczywista liczba może być znacznie wyższa.

Straty większe niż oficjalne dane

Jak ujawniła szefowa brytyjskiego Government Communications Headquarters (GCHQ), Anne Keast-Butler, podczas pierwszego dorocznego wykładu organizowanego przez agencję, od początku inwazji w lutym 2022 roku zginęło niemal 500 tys. rosyjskich żołnierzy. To pierwszy tak jednoznaczny komunikat ze strony Londynu, który sugeruje jednocześnie skalę strat znacznie przekraczającą dotychczas potwierdzone dane.

Rozwiń

Rosja "cofa się na froncie"

Keast-Butler podkreśliła, że mimo ogromnych strat Rosja nie rezygnuje z działań ofensywnych, choć według jej oceny jest zmuszona do wycofywania się na polu walki. Jednocześnie Kreml intensyfikuje działania poza klasycznym polem bitwy, a działania te obejmują szeroki wachlarz operacji.

Od ataków na infrastrukturę krytyczną i systemy logistyczne, przez cyberataki, po ingerencję w procesy demokratyczne i próby destabilizacji - wśród przykładów wymieniono m.in. incydenty z urządzeniami zapalającymi ukrytymi w przesyłkach kurierskich, które zostały wykryte w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Rosja zwiększa skalę codziennych operacji hybrydowych przeciwko Wielkiej Brytanii i Europie

Służby odpowiadają

Według Keast-Butler brytyjskie służby aktywnie przeciwdziałają rosyjskim operacjom, od prób przemycania zachodnich technologii, przez cyberataki, po działania sabotażowe i potencjalne zamachy. Podkreśliła też, że GCHQ współpracuje z partnerami wywiadowczymi i obronnymi, aby "ograniczać i redukować rosyjskie zagrożenie".

Wystąpienie szefowej brytyjskich służb dobitnie pokazuje, że konflikt w Ukrainie wykracza daleko poza działania militarne na froncie i obejmuje również cyberprzestrzeń, gospodarkę, infrastrukturę oraz bezpieczeństwo państw NATO. Ta rosnąca aktywność hybrydowa wskazuje też, że wojna wchodzi w kolejny etap, w którym równie ważne jak działania militarne stają się operacje poza polem walki.





Po co ten pośpiech? Wyścig ślimaków promuje spokojne tempo życia © 2026 Associated Press