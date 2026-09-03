"Bucefał" rusza do boju. Ukraińcy przetestowali potężny BTR-4E

Ukraińscy żołnierze sprawdzili w warunkach poligonowych możliwości BTR-4E "Bucefał", który ma zapewniać piechocie zarówno ochronę, jak i wsparcie ogniowe. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy pomiędzy członkami załóg oraz sprawdzenie pojazdów w warunkach zbliżonych do tych, w których są wykorzystywane podczas działań bojowych.

"Bucefał" przetestowany w naturalnych warunkach

BTR-4E "Bucefał" to kołowy transporter opancerzony w układzie 8×8, opracowany przez Charkowskie Biuro Konstrukcyjne Budowy Maszyn im. Morozowa. Konstrukcja powstała z założeniem odejścia od części rozwiązań stosowanych w starszych konstrukcjach postsowieckich, jak BTR-70 i BTR-80. Jedną z najważniejszych cech BTR-4 jest trójprzedziałowy układ wnętrza - w przedniej części znajdują się stanowiska kierowcy i dowódcy, centralną część zajmuje silnik, natomiast z tyłu znajduje się przedział desantowy.

Umieszczenie silnika w centralnej części kadłuba pozwoliło stworzyć przejście umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy przedziałem kierowania a przedziałem desantowym bez konieczności opuszczania pojazdu. Jest to rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo załogi i przewożonych żołnierzy podczas działania pod ostrzałem. Tylny przedział może pomieścić siedmiu żołnierzy, którzy opuszczają pojazd przez dwuskrzydłowe drzwi znajdujące się w tylnej części kadłuba.

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Zdalnie sterowany moduł bojowy

BTR-4 może być wyposażany w różne moduły bojowe, a jednym z podstawowych jest zdalnie sterowany BM-7 Parus. Moduł może też wykorzystywać 30-mm armatę automatyczną ZTM-1, 30-mm granatnik automatyczny KBA-17 oraz karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Konstrukcja przewiduje także możliwość zastosowania przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Zdalne sterowanie uzbrojeniem pozwala umieścić operatora wewnątrz kadłuba, zamiast w wieży lub bezpośrednio przy uzbrojeniu. Zwiększa to ochronę członka załogi w przypadku uszkodzenia modułu bojowego. Dowódca może korzystać z niezależnego panoramicznego systemu obserwacyjnego i wskazywać cele operatorowi uzbrojenia. Rozwiązanie to umożliwia rozdzielenie zadań związanych z obserwacją pola walki i prowadzeniem ognia.

Mobilność na najwyższym poziomie

Na drogach pojazd może osiągać prędkość do 110 km/h, natomiast w terenie maksymalna prędkość wynosi około 60 km/h. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony zużycie paliwa wynosi około 100 litrów oleju napędowego na 100 km podczas jazdy po drogach. W trudnych warunkach terenowych może wzrosnąć do około 150 litrów na 100 km. Deklarowany zasięg BTR-4 wynosi około 690 km.

Transporter zachował również zdolność pokonywania przeszkód wodnych. Za poruszanie się po wodzie odpowiadają dwa pędniki wodne umieszczone w tylnej części kadłuba. BTR-4 może osiągać na wodzie prędkość do około 10 km/h.

Życie żołnierzy ma znaczenie

Kadłub BTR-4 wykonano ze specjalnie utwardzanej stali, według ukraińskiego Ministerstwa Obrony przednia część pojazdu zapewnia ochronę przed pociskami kalibru 14,5 mm, natomiast boczne powierzchnie kadłuba chronią przed ostrzałem z broni kalibru 12,7 mm. Konstrukcja umożliwia zastosowanie dodatkowych paneli pancerza oraz osłon prętowych, co pozwala zwiększyć poziom ochrony pojazdu w zależności od warunków jego wykorzystania.

Co ciekawe, BTR-4 "Bucefał" znajduje się już na wyposażeniu części Sił Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy i jest wykorzystywany w działaniach bojowych przeciwko Rosji, ale jego szeroka implementacja wymaga czasu i wielu podobnych prób poligonowych. Ćwiczenia obejmujące prowadzenie pojazdu i obsługę jego systemów pozwalają załogom doskonalić współpracę oraz reagowanie w sytuacjach wymagających jednoczesnego prowadzenia pojazdu, obserwacji i wykorzystania uzbrojenia.