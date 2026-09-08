Departament Działań Aktywnych przeprowadził w Dniu Wywiadu Wojskowego Ukrainy "świąteczny" atak na rosyjski samolot bombowy Su-24M, a nagranie z operacji opublikował w sieci. Ukraiński wywiad nie ujawnił, jakiego rodzaju broni ani platformy użyto podczas działań, nie podał również informacji dotyczących rozmiaru uszkodzeń samolotu - wiadomo jedynie, że są one obecnie ustalane.

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Baza lotnicza Saki ponownie na celowniku

Według społeczności OSINT Falcon Insight Map miejscem ataku była baza lotnicza Saki na Krymie - informację o lokalizacji uderzenia zestawiono z analizą zdjęć satelitarnych. I jest to prawdopodobny scenariusz, bo nie byłby to pierwszy raz, kiedy Ukraina bierze za cel to właśnie miejsce. Przypomnijmy tylko, że w lipcu ukraińskie Siły Operacji Specjalnych z Centrum Specjalnego Przeznaczenia "Omega" Gwardii Narodowej Ukrainy zaatakowały tam rosyjski Su-24M za pomocą drona Hornet, pokonując wcześniej 185 km od linii frontu.

Czym jest Su-24M?

Su-24, znany w kodzie NATO jako Fencer, to radziecki bombowiec taktyczny opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoja i wprowadzony do służby w latach 70. XX wieku. Zaprojektowano go z myślą o przełamywaniu obrony przeciwnika oraz zwalczaniu celów naziemnych, jak zgrupowania wojsk czy umocnienia, niezależnie od warunków pogodowych.

Rosyjskie lotnictwo od początku inwazji wykorzystuje ten model do wykonywania uderzeń na cele wojskowe i infrastrukturę na terytorium Ukrainy. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech konstrukcji są skrzydła o zmiennej geometrii, które poprawiają właściwości aerodynamiczne zarówno podczas lotu z dużą prędkością, jak i na niższych pułapach.

Zniszczony egzemplarz jest najpopularniejszą wersją bombowca, czyli Su-24M, wyposażoną m.in. w system celowniczo-nawigacyjny PNS-M z laserowym systemem naprowadzania uzbrojenia. Samolot może przenosić szeroką gamę uzbrojenia kierowanego i niekierowanego, w tym pociski manewrujące (po stronie ukraińskiej są to m.in. pociski Storm Shadow) oraz precyzyjne środki rażenia powietrze-ziemia.

Su-24M jest dwuosobowym samolotem napędzanym dwoma silnikami turboodrzutowymi Lyulka AL-21F-3A. Ma 24,5 metra długości, rozpiętość skrzydeł do 17,6 metra i osiąga prędkość maksymalną około 1550 km/h, jego zasięg wynosi około 1050 kilometrów, a pułap operacyjny sięga 11 tys. metrów.