Ukraińcy zaatakowali. Ważny element systemu S-300 w ogniu

Nagranie opublikowane przez brygadę "Czarny Las" pokazuje na początku przemieszczający się pojazd systemu 5N63S. Obserwowany jest przez jeden z dronów rekonesansu. Po chwili w jadący pojazd uderza amunicja krążąca RAM-2X.

Widać, że platformę ogarnia pożar. Według Ukraińców udało się zniszczyć cały system, jednak z samego nagrania nie można tego potwierdzić. Nie wiadomo, jak duże uszkodzenia wywołał ukraiński atak.

Centrum dowodzenia i radar naprowadzający pociski

5N63S to system dowodzenia, stanowiący istotny element obrony lotniczej S-300. Jego najważniejszą częścią jest radar naprowadzający 30N6, służący do kierowania pocisków.

Radar 30N6 śledzi cel i naprowadza pociski za pośrednictwem kanału łączności dowodzenia. Wykorzystuje prostokątną antenę, zapewniającą zasięg 360° w azymucie. Może wykrywać do 1000 obiektów na odległości do 300 kilometrów.

System dowodzenia 5N63S wraz z radarem współpracuje z wyrzutniami S-300, które mają być gotowe do wystrzelenia pocisków w ciągu pięciu minut. Radar 30N6 ma być w stanie jednocześnie namierzać do sześć celów i kierować dwoma pociskami na każdy z nich.

Wojna na Ukrainie. Rosyjska obrona powietrzna unieszkodliwiona?

Systemy jak 5N63S mają za zadanie przechwytywać cele powietrzne jak samoloty, pociski rakietowe czy drony z dużej odległości oraz zapewniać ochronę rozległego obszaru w strefie frontowej lub wokół obiektów strategicznych. Mają stanowić kontrę, chociażby wobec lotnictwa, utrudniając prowadzenie uderzeń na strategiczną infrastrukturę czy regionalne centra dowodzenia za pomocą broni precyzyjnej.

Nagranie nie ujawnia czy stanowisko 5N63S zostało całkowicie zniszczone. Wydaje się, że trafiona została przede wszystkim ciężarówka, na której ustanowiona jest cała elektronika. Stąd trudno stwierdzić, ażeby atak wywołał bardzo duże uszkodzenia.

Niemniej nawet czasowe wyłączenie stanowiska dowodzenia z działania, może mieć duże skutki dla całego systemu obrony przeciwlotniczej S-300, a nawet może sparaliżować jego działanie. To właśnie takie systemy jak 5N63S koordynuj pracę wszystkich pozostałych elementów, w tym radarów i wyrzutni.

