W skrócie Rosyjski okręt podwodny Chabarowsk wypłynął z Siewierodwińska na swoje pierwsze próby morskie na Morzu Białym.

Jednostka jest drugim w rosyjskiej marynarce okrętem przystosowanym do przenoszenia nuklearnych torped Posejdon.

Po zakończeniu testów okręt o numerze projektowym 09851 ma wejść w skład rosyjskiej Floty Oceanu Spokojnego.

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Rosja rozpoczęła próby morskie okrętu Chabarowsk

Rosyjski okręt podwodny o napędzie atomowym Chabarowsk (projekt 09851) wypłynął na pierwsze próby morskie - donosi ukraiński portal Defense Express. Jednostka opuściła stocznię w Siewierodwińsku (obwód archangielski) i skierowała się w stronę Morza Białego. Jest to drugi okręt w rosyjskiej marynarce wojennej przystosowany do przenoszenia supertorped o napędzie nuklearnym Posejdon.

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Rozwój projektu trwa od wielu lat. Zamówienie na budowę złożono latem 2012 r., a stępkę położono latem 2014 r. Wodowanie odbyło się w listopadzie 2025 r., po czym rozpoczęto prace wykończeniowe na wodzie. Łącznie od położenia stępki do rozpoczęcia prób morskich minęło 12 lat. Zanim Chabarowsk oficjalnie wejdzie do służby, musi pomyślnie przejść pełny cykl testów.

Informację o wyjściu jednostki w morze przekazano w mediach społecznościowych. "Wygląda na to, że okręt podwodny o napędzie atomowym projektu 09851 typu Chabarowsk (przeznaczony do zadań specjalnych i przenoszenia dronów) wypłynął wczoraj po raz pierwszy z Siewierodwińska na Morze Białe, gdzie przejdzie próby morskie" - napisał na platformie X analityk wojskowy i ekspert OSINT, Massimo Frantarelli.

Specyfikacja techniczna drugiego nosiciela Posejdonów

Większość szczegółów technicznych pozostaje utajniona. Wiadomo, że za projekt odpowiadało Centralne Biuro Konstrukcyjne Zespołów Morskich "Rubin", zaś budowę prowadziła stocznia JSC PO Sevmash.

Jednostka ma mierzyć 135 metrów długości oraz 13,5 metra szerokości. Na jej pokładzie znajdzie się prawdopodobnie sześć wyrzutni dla dronów podwodnych Posejdon. Dotychczas nie ujawniono, czy okręt otrzyma standardowe wyrzutnie torpedowe. Po ukończeniu wszystkich testów Chabarowsk ma trafić do Floty Oceanu Spokojnego.

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Do tej pory jedynym okrętem przenoszącym ten typ uzbrojenia był Biełgorod (projekt 09852), będący największą jednostką podwodną zbudowaną w Rosji.

Posejdon nie ma odpowiedników na świecie?

Torpeda Posejdon to w rzeczywistości bezzałogowy pojazd podwodny (ang. unmanned underwater vehicle - UUV), podwodny dron napędzany własnym reaktorem atomowym, zdolny do przenoszenia głowic jądrowych na nieograniczony dystans.

Wprowadzenie do linii kolejnego nosiciela tego typu uzbrojenia może stać się dla władz w Moskwie okazją do wznowienia działań propagandowych ukierunkowanych na państwa Zachodu. Poprzednia taka aktywność miała miejsce jesienią 2025 r., gdy poinformowano o zakończeniu testów broni.

O możliwościach tego systemu wypowiadali się przedstawiciele rosyjskich władz i analitycy wojskowi. "Broń ta nie ma odpowiedników na świecie" - powiedział Władimir Putin. Zachodni eksperci odnoszą się jednak sceptycznie do oficjalnych zapowiedzi, wskazując na wyolbrzymianie parametrów technicznych drona przez stronę rosyjską. Analizy wskazują też na potencjalne wady konstrukcyjne całego systemu.



