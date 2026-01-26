Chiński niszczyciel Zunyi zyskał zdolność polowania na okręty podwodne
Marynarka Wojenna Chin coraz wyraźniej wzmacnia swoje zdolności zwalczania okrętów podwodnych. Najnowszym dowodem jest udany trening bojowy niszczyciela Zunyi Typu 055, który przeprowadzono na Morzu Południowochińskim, jednym z najbardziej złożonych akustycznie akwenów świata.
Jeszcze kilka lat temu niszczyciele Typu 055 były postrzegane głównie jako okręty obrony powietrznej i walki nawodnej, ale ostatnio profil ich misji wyraźnie się zmienił. Zdaniem analityków chińska marynarka rozwija je w kierunku pełnoprawnej platformy do zwalczania okrętów podwodnych (ASW - ang. Anti-Submarine Warfare), do czego z pewnością mają predyspozycje - to jednostka o wyporności ponad 12 tys. ton, dzięki czemu może przenosić zaawansowane sonary dziobowe i holowane, zdolne do wykrywania celów podwodnych na dużych dystansach i z wysoką dokładnością.
Zunyi jako filar nowej doktryny morskiej
Kluczem do tej transformacji są systematyczne szkolenia, precyzyjne planowanie i szczegółowe analizy po ćwiczeniach. Jak te niedawne, gdzie w symulowanym starciu niszczyciel Zunyi odpowiadał za wykrywanie, śledzenie i wczesne ostrzeganie przed jednostką podwodną. Dane z pokładowych czujników przekazywał w czasie rzeczywistym do innych okrętów grupy zadaniowej, tworząc sieć wspólnej świadomości sytuacyjnej.
Co więcej, Zunyi operuje również z pomocą dwóch śmigłowców Z-20F, które zwiększają zasięg obserwacji i czas reakcji. Morze Południowochińskie wybrano zaś nieprzypadkowo, to region o skomplikowanej topografii podwodnej i dużej aktywności okrętów podwodnych, zarówno chińskich, jak i obcych, co pozwala testować systemy w realistycznych warunkach.
200 dni na morzu
Według chińskich mediów, w ciągu ostatniego roku Zunyi spędził ponad 200 dni na morzu, pokonując ponad 50 tys. mil morskich. Tak intensywne patrole i ćwiczenia pozwoliły załodze doskonalić obsługę nowych systemów oraz opracować taktyki działania w zespołach lotniskowcowych i grupach zadaniowych dalekiego zasięgu. Jeden z marynarzy, Yang Minghan, powiedział w rozmowie z Global Times, że Typ 055 to "nowa generacja niszczyciela, wypełniona najnowocześniejszymi systemami, które wymagają perfekcyjnej znajomości każdego szczegółu".
Musimy opanować każdy element z absolutną precyzją, połączyć tysiące detali w sieć i przekształcić ją w realną skuteczność bojową
Według chińskiej telewizji CCTV, podczas ćwiczeń Zunyi skutecznie przechwycił cele podwodne i przekazał w czasie rzeczywistym duże ilości danych, pomagając stworzyć zintegrowany system obserwacji pola walki. Ćwiczenia na Morzu Południowochińskim były tylko jednym z etapów szerszego programu, w ramach którego Typ 055 bierze udział także w ćwiczeniach z lotniskowcami, patrolach bojowych i treningach na odległych akwenach. Dzięki tym działaniom staje się kompleksową platformą wielozadaniową, zdolną do koordynowania działań przeciwlotniczych, nawodnych i podwodnych.
Jak podkreślają analitycy, modernizacja Typu 055 ma znaczenie wykraczające poza samą flotę Chin. Wzmocnienie zdolności ASW w rejonie Morza Południowochińskiego to czytelny sygnał strategiczny - Pekin chce pokazać, że jego marynarka potrafi nie tylko odstraszać na powierzchni, ale także "widzieć" i zwalczać zagrożenia pod wodą. A w regionie, gdzie aktywnie operują amerykańskie i japońskie okręty podwodne, taka zdolność może przesądzać o przewadze informacyjnej, a w razie konfliktu również taktycznej.