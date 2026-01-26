Jeszcze kilka lat temu niszczyciele Typu 055 były postrzegane głównie jako okręty obrony powietrznej i walki nawodnej, ale ostatnio profil ich misji wyraźnie się zmienił. Zdaniem analityków chińska marynarka rozwija je w kierunku pełnoprawnej platformy do zwalczania okrętów podwodnych (ASW - ang. Anti-Submarine Warfare), do czego z pewnością mają predyspozycje - to jednostka o wyporności ponad 12 tys. ton, dzięki czemu może przenosić zaawansowane sonary dziobowe i holowane, zdolne do wykrywania celów podwodnych na dużych dystansach i z wysoką dokładnością.

Zunyi jako filar nowej doktryny morskiej

Kluczem do tej transformacji są systematyczne szkolenia, precyzyjne planowanie i szczegółowe analizy po ćwiczeniach. Jak te niedawne, gdzie w symulowanym starciu niszczyciel Zunyi odpowiadał za wykrywanie, śledzenie i wczesne ostrzeganie przed jednostką podwodną. Dane z pokładowych czujników przekazywał w czasie rzeczywistym do innych okrętów grupy zadaniowej, tworząc sieć wspólnej świadomości sytuacyjnej.

Co więcej, Zunyi operuje również z pomocą dwóch śmigłowców Z-20F, które zwiększają zasięg obserwacji i czas reakcji. Morze Południowochińskie wybrano zaś nieprzypadkowo, to region o skomplikowanej topografii podwodnej i dużej aktywności okrętów podwodnych, zarówno chińskich, jak i obcych, co pozwala testować systemy w realistycznych warunkach.

200 dni na morzu

Według chińskich mediów, w ciągu ostatniego roku Zunyi spędził ponad 200 dni na morzu, pokonując ponad 50 tys. mil morskich. Tak intensywne patrole i ćwiczenia pozwoliły załodze doskonalić obsługę nowych systemów oraz opracować taktyki działania w zespołach lotniskowcowych i grupach zadaniowych dalekiego zasięgu. Jeden z marynarzy, Yang Minghan, powiedział w rozmowie z Global Times, że Typ 055 to "nowa generacja niszczyciela, wypełniona najnowocześniejszymi systemami, które wymagają perfekcyjnej znajomości każdego szczegółu".

Musimy opanować każdy element z absolutną precyzją, połączyć tysiące detali w sieć i przekształcić ją w realną skuteczność bojową

Według chińskiej telewizji CCTV, podczas ćwiczeń Zunyi skutecznie przechwycił cele podwodne i przekazał w czasie rzeczywistym duże ilości danych, pomagając stworzyć zintegrowany system obserwacji pola walki. Ćwiczenia na Morzu Południowochińskim były tylko jednym z etapów szerszego programu, w ramach którego Typ 055 bierze udział także w ćwiczeniach z lotniskowcami, patrolach bojowych i treningach na odległych akwenach. Dzięki tym działaniom staje się kompleksową platformą wielozadaniową, zdolną do koordynowania działań przeciwlotniczych, nawodnych i podwodnych.

Jak podkreślają analitycy, modernizacja Typu 055 ma znaczenie wykraczające poza samą flotę Chin. Wzmocnienie zdolności ASW w rejonie Morza Południowochińskiego to czytelny sygnał strategiczny - Pekin chce pokazać, że jego marynarka potrafi nie tylko odstraszać na powierzchni, ale także "widzieć" i zwalczać zagrożenia pod wodą. A w regionie, gdzie aktywnie operują amerykańskie i japońskie okręty podwodne, taka zdolność może przesądzać o przewadze informacyjnej, a w razie konfliktu również taktycznej.

