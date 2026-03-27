Dosłownie wczoraj pisaliśmy o incydencie w amerykańskiej bazie wojskowej w Iraku, a konkretniej trafieniu zaparkowanego Black Hawka małym dronem FPV, który idealnie oddaje rosnący problem z zagrożeniami tego typu. Niewielkie bezzałogowce wyposażone w ładunki wybuchowe są sterowane w czasie rzeczywistym dzięki kamerom pokładowym, pozwalając operatorom na bardzo precyzyjne trafianie w cele, nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Jednocześnie ich niewielkie rozmiary i niska sygnatura radarowa sprawiają, że są trudne do wykrycia, zwłaszcza gdy poruszają się bardzo nisko nad ziemią.

Chiny mają odpowiedź. To lasery Guangjian-11E i 21A

Chiny nie mają jednak zamiaru czekać, aż podobna sytuacja przytrafi się w ich bazie i mają gotową odpowiedź. Materiał zaprezentowany przez chińską telewizję państwową pokazuje systemy laserowe Guangjian-11E oraz Guangjian-21A podczas zwalczania symulowanych celów lecących na wysokości od 50 do 80 metrów. To właśnie ten zakres uznawany jest za "martwą strefę" wielu tradycyjnych systemów obrony powietrznej, co czyni go szczególnie podatnym na penetrację przez małe UAV.

Dwa systemy, dwa tryby działania

Guangjian-11E pełni rolę systemu zakłócającego, działającego w modelu tzw. soft-kill. Łączy funkcje walki elektronicznej z technologiami energii skierowanej, ingerując w działanie sensorów i łączy danych dronów. Może oślepiać systemy optoelektroniczne oraz zakłócać mechanizmy naprowadzania, co pozwala neutralizować zagrożenie bez jego fizycznego niszczenia.

Guangjian-21A to z kolei mobilna broń laserowa typu "hard-kill", przeznaczona do bezpośredniego niszczenia celów. System montowany na pojeździe może prowadzić ogień również w ruchu, co zwiększa jego przeżywalność w warunkach bojowych. Wykorzystuje wysokoenergetyczny laser zdolny do nagrzewania i osłabiania konstrukcji drona, uszkadzając jego napęd lub elektronikę w ciągu kilku sekund.

Oba systemy zostały zaprojektowane jako uzupełniające się elementy jednej architektury, umożliwiają operatorom wybór między zakłóceniem a zniszczeniem celu w zależności od sytuacji.

Szybka reakcja na zagrożenia

Systemy Guangjian wykorzystują radar z anteną fazowaną oraz czujniki podczerwieni. Radar odpowiada za wykrywanie i śledzenie celów, natomiast sensory IR umożliwiają ich pasywne namierzanie w środowisku ograniczonej emisji sygnałów. Połączenie tych technologii zwiększa skuteczność identyfikowania celów o niskiej wykrywalności i pozwala utrzymać ciągłość działania w złożonym środowisku operacyjnym.

Kluczowym elementem jest także integracja sieciowa. Systemy mogą wymieniać dane w czasie rzeczywistym, działać samodzielnie lub jako część większej sieci obrony powietrznej. Według producenta skraca to czas reakcji od wykrycia do neutralizacji celu i wpisuje się w globalny trend budowy zintegrowanych systemów obrony.

Prezentacja systemów Guangjian wpisuje się w szerszy program rozwoju chińskich zdolności przeciwdronowych, obejmujący różne typy uzbrojenia - od rakiet i artylerii po broń laserową i mikrofalową. Rosnące znaczenie tych ostatnich wynika przede wszystkim z ich efektywności kosztowej, w przeciwieństwie do pocisków przechwytujących, koszt pojedynczego "strzału energetycznego" po wdrożeniu systemu jest minimalny, co czyni tę technologię szczególnie atrakcyjną w kontekście zwalczania masowych ataków dronów.

