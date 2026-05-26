W chińskiej telewizji państwowej wyemitowane zostało ostatnio nagranie prezentujące nowy typ opancerzonego transportera. Materiał przedstawia kolumny pojazdów poruszających się po surowym górskim terenie Wyżyny Tybetańskiej - to właśnie tam, w rejonach granicznych o napiętej sytuacji strategicznej, Pekin utrzymuje znaczące siły wojskowe i intensyfikuje szkolenia.

Opancerzona kapsuła zamiast ciężarówki z plandeką

Nowy pojazd powstał na bazie sprawdzonej platformy ciężarowej FAW MV3, ale w przeciwieństwie do klasycznych wersji transportowych otrzymał całkowicie przeprojektowaną zabudowę. Zamiast otwartej przestrzeni ładunkowej zastosowano zintegrowaną opancerzoną kapsułę, która łączy kabinę kierowcy i przedział desantowy w jedną zamkniętą konstrukcję.

To fundamentalna zmiana, która nie tylko poprawia ochronę, ale też znacząco zwiększa komfort i zdolność bojową przewożonych wojskowych. Pojazd może transportować do 22 w pełni wyposażonych żołnierzy, a jego wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o długotrwałych operacjach w trudnym terenie, tzn. jest ogrzewane i izolowane, a układ siedzeń pozwala lepiej znosić jazdę po nierównym podłożu.

22 żołnierzy gotowych do walki

Co istotne, transporter wyposażono w punkty strzeleckie i włazy obserwacyjne, dzięki czemu żołnierze mogą prowadzić ogień bez opuszczania pojazdu, co zwiększa ich bezpieczeństwo w przypadku zasadzek - zagrożenia szczególnie realnego i groźnego na wąskich górskich drogach.

Konstrukcja nie przewiduje jednak żadnego klasycznego uzbrojenia, tzn. karabinów maszynowych, wież czy systemów zdalnie sterowanych. Jest to jednak podobno świadoma decyzja projektowa, chińska armia postawiła na przeżywalność i mobilność, uznając, że kluczowe jest dostarczenie żołnierzy na pole walki w pełnej gotowości, a nie tworzenie kolejnej platformy bojowej.

I chociaż nie wygląda to spektakularnie, bo całość przypomina opancerzony autobus, rozwiązuje problem, który przez lata ograniczał realną gotowość bojową jednostek operujących "na dachu świata".

Walka z naturą, nie tylko z przeciwnikiem

Rozwój takiej konstrukcji wynika z brutalnych realiów operowania na Wyżynie Tybetańskiej. Na wysokości 4000-5000 metrów nad poziomem morza temperatura spada często poniżej -20°C, a poziom tlenu jest znacząco niższy niż na nizinach.

W takich warunkach transport żołnierzy w odkrytych ciężarówkach prowadzi do szybkiego wyczerpania organizmu jeszcze przed dotarciem na miejsce działań. Nowy pojazd ma temu zapobiec, utrzymując temperaturę, ograniczając wpływ wiatru i zapewniając pewien poziom ochrony balistycznej.

Nowość nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, ale jego publiczna prezentacja nie jest przypadkowa. W chińskim systemie informacyjnym tego typu materiały pojawiają się tylko wtedy, gdy mają podkreślić konkretny kierunek rozwoju sił zbrojnych. W tym przypadku przekaz jest czytelny - Pekin inwestuje w zdolność prowadzenia działań w ekstremalnych warunkach wysokogórskich i traktuje logistykę jako jeden z kluczowych elementów przewagi.

© 2026 Associated Press