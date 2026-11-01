O próbach poinformowała chińska agencja państwowa Xinhua, powołując się na źródło w marynarce wojennej. Według jej komunikatu GJ-21 niedawno przeprowadził pierwszą operację startu i lądowania na pokładzie jednostki Syczuan, pierwszego okrętu desantowego typu 076. Nie ujawniono jednak, kiedy dokładnie odbył się test ani w jaki sposób go przeprowadzono.

Okręt desantowy z możliwościami lotniskowca

Jednostka oznaczona numerem 51 została zwodowana w grudniu 2024 roku w Szanghaju. Jej wyporność przekracza 40 tys. ton, a pokład lotniczy rozciąga się na całej długości kadłuba. Okręt ma dwie nadbudówki wyspowe i został wyposażony w elektromagnetyczne katapulty oraz system lin hamujących, a także zautomatyzowany system naprowadzania podczas lądowania (zbliżony technologicznie do tego zastosowanego na lotniskowcu Fujian, który wszedł do służby w listopadzie ubiegłego roku).

Katapulty tego typu pozwalają na szybsze starty i większe obciążenie maszyn paliwem i uzbrojeniem, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla dronów o dużym zasięgu i masie startowej. Analitycy zwracają uwagę, że Syczuan może pełnić rolę "lekkiego lotniskowca dla dronów", pomostu między klasycznym okrętem desantowym a pełnoprawnym lotniskowcem. Taka koncepcja idealnie wpisuje się w chińską strategię rozwoju floty ekspedycyjnej, szczególnie w kontekście ewentualnych działań w rejonie Cieśniny Tajwańskiej.

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GJ-21, czyli morski dron stealth

GJ-21, nazywany również Attack-21 lub Gongji-21, po raz pierwszy pokazano publicznie podczas parady wojskowej w Pekinie we wrześniu 2025 roku. Analitycy wiążą tę konstrukcję z GJ-11 "Sharp Sword", chińskim bezzałogowym samolotem bojowym o charakterystycznej sylwetce latającego skrzydła.

Według dostępnych analiz morski wariant ma większą rozpiętość skrzydeł, które można składać na potrzeby przechowywania na pokładzie oraz hak umożliwiający zatrzymanie maszyny za pomocą lin hamujących. Takie wyposażenie jest niezbędne do bezpiecznego lądowania na ograniczonej przestrzeni okrętu. Chiny nie ujawniły jednak szczegółowych danych technicznych GJ-21, w tym jego zasięgu, udźwigu czy przenoszonego uzbrojenia.

Wizualizacje opublikowane wcześniej przez chiński przemysł stoczniowy sugerowały, że bezzałogowce tego rodzaju mogą być przewidziane do operowania z pokładów okrętów typu 076. GJ-21 jest również łączony z koncepcją współpracy dronów z załogowymi myśliwcami, w tym z maszyną stealth J-20. Taki układ mógłby pozwolić na wykorzystanie bezzałogowców do rozpoznania, wskazywania celów i wykonywania uderzeń, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka dla pilotów.

Ważny test, ale do służby jeszcze daleko

Próby morskie jednostki Syczuan rozpoczęły się w listopadzie 2025 roku. Chińskie Ministerstwo Obrony poinformowało wówczas o testach układów napędowych i elektrycznych, a późniejsze komunikaty mówiły o sprawdzaniu wyposażenia oraz stabilności operacyjnej jednostki (chińskie media pokazywały także test katapulty z wykorzystaniem obciążenia zastępczego).

Nie mówiły jednak o próbach z udziałem GJ-21, co sugerowały jednak zdjęcia, które pojawiły się w sieci na początku lutego. Jak zauważył w jednym ze swoich wpisów na X specjalista od lotnictwa i weteran Royal Air Force - Mike Alderson, szczególnie interesujące było na nich to, co Pekin chciał ukryć przed wzrokiem osób postronnych, a mianowicie tajemniczy obiekt przykryty zieloną plandeką.

Na pokładzie chińskiego okrętu desantowego Syczuan prawdopodobnie sfotografowano zaawansowany dron bojowy stealth, co może stanowić kolejny krok w kierunku wprowadzenia do służby okrętu typu 076, który ma odegrać kluczową rolę w Cieśninie Tajwańskiej

Teraz nie ma już żadnych wątpliwości, choć najnowszy komunikat nie wyjaśnia, czy GJ-21 wystartował przy użyciu elektromagnetycznej katapulty i czy podczas lądowania wykorzystano system lin hamujących. Nie wiadomo też, ile lotów wykonano ani czy bezzałogowiec przenosił uzbrojenie lub wyposażenie rozpoznawcze. Mówiąc krótko, nawet jeśli test GJ-21 zakończył się sukcesem, pojedynczy start i powrót na pokład nie oznaczają jeszcze gotowości do regularnych operacji bojowych. Mogą jednak oznaczać, że podawana w chińskich doniesieniach medialnych data wejścia Syczuan do służby, tj. koniec 2026 roku/początek 2027 roku, jest realna.