Materiał opublikowany przez państwową telewizję CCTV przedstawia dwa kluczowe etapy programu testowego. Po raz pierwszy pokazano odpalenie systemów przeciwdziałania z użyciem ostrej amunicji, odpowiedzialnych za ochronę okrętu przed nadlatującymi pociskami. Ujawniono również nagranie z prób katapulty elektromagnetycznej (EMALS), choć podczas testu nie wykorzystywano jeszcze samolotu ani drona.

Pierwszy publiczny pokaz systemów okrętu

Katapulta wystrzeliła jedynie specjalne obciążenie o masie odpowiadającej statkowi powietrznemu, tego typu próby pozwalają sprawdzić parametry pracy systemu oraz jego niezawodność przed rozpoczęciem testów z rzeczywistymi maszynami, oszczędzając je w razie niepowodzenia. Eksperci zwracają uwagę, że pomyślne zakończenie takich prób oznacza, iż katapulta osiągnęła wysoki poziom gotowości technicznej.

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Okręt przygotowany do ery bezzałogowców

Typ 076 wyposażono w nowy układ napędowy oraz katapultę elektromagnetyczną, która znacząco rozszerza możliwości jednostki w porównaniu z klasycznymi okrętami desantowymi. Zastosowanie technologii EMALS pozwala na start nie tylko samolotów załogowych, ale również większych bezzałogowców bojowych i rozpoznawczych. Przypomnijmy tylko, że w lutym sieć obiegły zdjęcia z pokładu okrętu, na których widać było obiekt przykryty plandeką - według analityków miał to być zaawansowany dron bojowy stealth GJ-21.

W przeciwieństwie do startu z wykorzystaniem własnego napędu katapulta umożliwia maszynom zabranie większego zapasu paliwa oraz cięższego uzbrojenia, co przekłada się na większy zasięg i dłuższy czas wykonywania misji. Według chińskiego eksperta wojskowego Songa Zhongpinga nowe rozwiązanie może zmienić sposób prowadzenia operacji morskich:

Typ 076 to przełom technologiczny. Nie tylko rozwiązuje problem operowania statkami powietrznymi z pokładów okrętów desantowych, ale również otwiera nowe możliwości prowadzenia działań morskich.

Połączenie dwóch programów

Nowa jednostka wykorzystuje rozwiązania opracowane wcześniej dla okrętów desantowych typu 075 oraz lotniskowców typu 003. Integracja obu technologii pozwoliła stworzyć platformę o znacznie większych możliwościach operacyjnych niż dotychczasowe chińskie okręty desantowe. Zdaniem Songa świadczy to również o dużym postępie Chin w rozwoju technologii elektromagnetycznych wykorzystywanych przez marynarkę wojenną.

Typ 076 Syczuan zwodowano w grudniu 2024 roku, natomiast pierwsze próby morskie rozpoczęły się w listopadzie 2025 roku - od tego czasu okręt przeszedł już kilka ich etapów, a kolejnym krokiem mają być testy z udziałem rzeczywistych statków powietrznych, po których okręt będzie mógł zostać oficjalnie wcielony do służby.