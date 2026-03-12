Nowe okręty uczestniczyły w koordynowanych ćwiczeniach z innymi jednostkami floty, co według chińskich analityków miało na celu przetestowanie gotowości bojowej oraz integracji z istniejącymi siłami morskimi. Niszczyciele Typu 055 są obecnie jednymi z najpotężniejszych jednostek nawodnych w służbie chińskiej marynarki, bo ich konstrukcja pozwala na realizację wielu typów misji - od obrony powietrznej, przez zwalczanie okrętów nawodnych, aż po ataki lądowe.

Wszechstronne okręty do zadań specjalnych

Co istotne, każdy z okrętów wyposażony jest w pionowy system startowy (VLS), zdolny do przenoszenia szerokiego spektrum pocisków: przeciwlotniczych, przeciwokrętowych, dalekiego zasięgu do uderzeń na cele lądowe (ostatnio także do zwalczania okrętów podwodnych). Dzięki temu jednostki mogą działać samodzielnie lub w ramach grup uderzeniowych lotniskowców, zapewniając osłonę powietrzną i wsparcie ogniowe dla całej formacji.

Dotychczasowa flota ośmiu Typu 055 obejmuje okręty: Nanchang (101), Lhasa (102), Anshan (103), Wuxi (104), Dalian (105), Yan'an (106), Zunyi (107) i Xianyang (108), które operują w ramach dowództwa północnego i południowego.

Rozlokowanie i znaczenie strategiczne

Nowe jednostki Dongguan i Anqing zostały przypisane do dowództwa wschodniego, co oznacza, że wszystkie trzy główne teatry działań chińskiej marynarki dysponują teraz tymi niszczycielami (przypomnijmy, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza zorganizowana jest w 5 głównych teatrach działań, które odpowiadają za gotowość bojową i operacje na przypisanych im obszarach geograficznych).

Rozproszenie tych potężnych jednostek po całej flocie odzwierciedla znaczenie Typu 055 w strukturze sił morskich Chin. Jednostki te są porównywane przez analityków do dużych niszczycieli i krążowników innych mocarstw, oferując Pekinowi znaczący potencjał projekcji siły na oceanach i w rejonach przybrzeżnych.

Typ 055 to klasa wielozadaniowa, zaprojektowana z myślą o współpracy z lotniskowcami, wsparciu ogniowym w ramach grup uderzeniowych oraz realizacji dalekosiężnych misji morskich. Zwiększenie liczby niszczycieli do dziesięciu pozwala chińskiej marynarce na większą elastyczność operacyjną i skuteczniejsze rozmieszczenie jednostek w strategicznych rejonach Azji.

Zwłaszcza że zdaniem analityków chińska marynarka rozwija je ostatnio również w kierunku pełnoprawnej platformy do zwalczania okrętów podwodnych (ASW - ang. Anti-Submarine Warfare), do czego z pewnością mają predyspozycje - to jednostka o wyporności ponad 12 tys. ton, dzięki czemu może przenosić zaawansowane sonary dziobowe i holowane, zdolne do wykrywania celów podwodnych na dużych dystansach i z wysoką dokładnością.

