Administracja Donalda Trumpa prowadzić ma rozmowy z ugrupowaniami opozycyjnymi oraz przywódcami kurdyjskimi w północnym Irackim Kurdystanie. Celem miałoby być dostarczenie wsparcia militarnego dla grup działających wzdłuż granicy iracko-irańskiej.

Kurdyjskie milicje i napięcia z irańskimi siłami

Kurdyjskie ugrupowania zbrojne posiadają tysiące bojowników operujących głównie na pograniczu Iranu i Iraku. Część organizacji wydała w ostatnich tygodniach oświadczenia sugerujące możliwość nadchodzących działań zbrojnych oraz wzywające irańskich żołnierzy do dezercji.

W odpowiedzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził ataki dronowe przeciw kurdyjskim jednostkom. Wśród grup opozycyjnych znajduje się m.in. Demokratyczna Partia Kurdystanu Irańskiego, z którą według źródeł cytowanych przez CNN rozmawiał Donald Trump.

Strategia "zamrożenia" irańskich sił

Jednym z rozważanych scenariuszy jest wykorzystanie kurdyjskich oddziałów do związania irańskich wojsk w zachodniej części kraju, co mogłoby ułatwić ewentualne protesty w dużych miastach. Część analityków uważa, że chaos w regionie mógłby dodatkowo przeciążyć zasoby militarne Iranu, a także stworzyć strefę buforową w północnych obszarach kraju, istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa Izraela.

Eksperci zwracają jednak uwagę na ograniczoną siłę kurdyjskich milicji oraz ich wewnętrzne podziały polityczne i ideologiczne - brak jednolitego dowództwa może utrudnić współpracę z USA. Byli urzędnicy Pentagonu i Departamentu Stanu ostrzegają też, że uzbrajanie takich formacji może pogłębić niestabilność Bliskiego Wschodu. Podnoszony jest także problem suwerenności Iraku oraz odpowiedzialności za działania grup zbrojnych bez jasnej kontroli.

Historia współpracy USA z siłami kurdyjskimi jest złożona. W przeszłości Waszyngton wykorzystywał kurdyjskie formacje w walkach z tzw. Państwem Islamskim, jednak część partnerów kurdyjskich obawia się porzucenia po zakończeniu operacji wojskowych. Na razie CIA nie wydało oficjalnego stanowiska w sprawie tych doniesień medialnych, a sytuacja w regionie pozostaje mocno napięta.

