Jak informuje zazwyczaj świetnie poinformowany twitterowy kanał Dosje Szpiona, tworzony przez dziennikarzy śledczych z Rosji, ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły skuteczny atak dronowy na lotnisko Pugaczowka w obwodzie orłowskim, w wyniku którego zniszczone zostały dwa rosyjskie śmigłowce wojskowe, szturmowy Ka-52 "Aligator" i wielozadaniowy Mi-8.

Rosja płacze po śmigłowcach

Lądowisko, na którym doszło do eksplozji, to niewielki nieutwardzony pas startowy należący do Aeroklubu Orłowskiego działającego w strukturach DOSAAF - rosyjskiej organizacji paramilitarnej wspierającej szkolenia lotnicze i wojskowe. Choć formalnie ma charakter cywilny, miejsce to było wykorzystywane przez rosyjskie wojsko jako tymczasowa baza operacyjna dla śmigłowców przechwytujących ukraińskie drony dalekiego zasięgu.

Zniszczony Mi-8 o numerze burtowym 53 należał do 319. Samodzielnego Pułku Śmigłowców z bazy w Czernigowce w Kraju Nadmorskim, natomiast Ka-52 "Aligator" (nr 18) był przypisany do 16. Brygady Lotnictwa Armijnego stacjonującej w Ziernogradzie w obwodzie rostowskim. Jak podkreślają analitycy, to dla Kremla strata dwóch cennych jednostek, która ma wymiar nie tylko taktyczny, lecz także symboliczny, pokazujący skuteczność ukraińskich operacji bezzałogowych na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Co potrafią śmigłowce Mi-8 i Ka-52?

Kamow Ka-52 Aligator to ciężki śmigłowiec szturmowy, który pierwszy raz wzbił się w niebo w 1997 roku - według szacunków armia Kremla posiadać miała przed wojną ponad 100 egzemplarzy tej maszyny w różnych konfiguracjach. Konstrukcja wykorzystuje układ dwóch współosiowych, przeciwbieżnych wirników nośnych umieszczonych jeden pod drugim, każdy o trzech łopatach z materiału kompozytowego i nie posiada śmigła ogonowego.

Zapewnia to Ka-52 Aligator większe prędkości, zwrotność, stabilniejszy lot i możliwość lądowania na małych powierzchniach - w czasie awarii maszyny, piloci mogą odrzucić wirniki w taki sposób, by bezpiecznie się katapultować. Co więcej, jednostki te wyposażone są w inteligentne systemy namierzania, gruby pancerz (na nagraniu z czerwca widzieliśmy jeden, latający bez dużego fragmentu ogona) i potężne uzbrojenie, przez co uznawane za jedne z najlepszych śmigłowców bojowych na świecie.

Mi-8 to z kolei jeden z najpopularniejszych śmigłowców wielozadaniowych, a to ze względu na ogromną wytrzymałość i niezawodność. Został on opracowany w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila na początku lat 60. XX wieku, czyli jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, pierwsze loty odbył w 1961 roku, a w 1965 roku trafił do seryjnej produkcji. Na pokładzie Mi-8 zmieści się 3-osobowa załoga, a także 30 żołnierzy, 12 noszy, 4000 kilogramów ładunku wewnątrz lub 5000 kilogramów podwieszonego na zewnątrz.

Jeśli chodzi o silniki, to są to dwa turbowałowe Klimov TW2-117 o mocy 1105 kW każdy. Mi-8 może odbywać loty z maksymalną prędkością 250 km/h, na pułapie do 4500 metrów i w odległości ok. 450 kilometrów. Dotychczas wyprodukowano ponad 17 tysięcy tego typu maszyn, a swoimi egzemplarzami dysponują też Ukraińcy.

Cel? Be-12 na Krymie

To jednak nie koniec strat dla rosyjskiego lotnictwa, bo Siły Zbrojne Ukrainy mniej więcej w tym samym czasie - podczas nocnego ataku dronów na Eupatorię na tymczasowo okupowanym Krymie - zniszczyły również dwa rosyjskie samoloty zwalczania okrętów podwodnych Be-12 "Czajka", wykorzystywane przez Rosję do patrolowania Morza Czarnego i zwalczania ukraińskich dronów morskich. Co ciekawe, Ukrainie udało się upolować pierwszy egzemplarz tego samolotu dopiero we wrześniu 2025 roku!

Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, maszyny mogły znajdować się w naprawie lub konserwacji, ale niewykluczone również, że chodziło o starsze czy niekompletne egzemplarze używane jako źródło części zamiennych. Bo warto odnotować, że według szacunków ekspertów Rosjanom pozostało mniej niż 20 takich maszyn, a utrzymanie ich sprawności wymaga demontażu innych egzemplarzy.

Be-12 "Czajka" to dwusilnikowy turbośmigłowy samolot-amfibia opracowany przez biuro konstrukcyjne Berijewa jako następca przestarzałych Be-6, wprowadzając nowocześniejsze rozwiązania techniczne i bardziej ekonomiczne silniki. Z czasem doczekał się kilku wersji rozwojowych, tj. Be-12N do zwalczania okrętów podwodnych, Be-12PS do ratownictwa morskiego, Be-12T (trałowiec), Be-12P (wersja przeciwpożarowa), Be-12I (cywilna wersja badawcza) czy Be-12NCh (cywilna wersja transportowa). W sieci można też znaleźć informacje o wersji oznaczonej Be-12SK, zmodyfikowanej w celu wykorzystania podwodnego ładunku jądrowego 5F48, czyli niekierowanej bomby spadochronowej.

Konstrukcja Be-12:

Skrzydła: w kształcie litery M, z lotkami i dwusekcyjnymi klapami; na końcach stałe pływaki dla stabilności na wodzie.

Napęd: dwa silniki turbośmigłowe AI-20D z czterołopatowymi śmigłami o zmiennym skoku, wspierane pomocniczym silnikiem AI-8 do rozruchu.

Podwozie: trójkołowe z kółkiem ogonowym, chowane w kadłubie.

Zapas paliwa: 9000 litrów, z możliwością instalacji dwóch dodatkowych zbiorników po 1800 litrów w kabinie ładunkowej.

Uzbrojenie: torpedy ZOP AT-1; rakieto-torpedy APR-2; bomby głębinowe PŁAB-250-120, PŁAB-50-65 lub miny;

Wyposażenie dodatkowe: system poszukiwawczo-celowniczy "Baku", radar "Inicjatywa-2B", magnetometr APM-60 "Orsza", boje radiohydroakustyczne, bomby sygnałowe i orientacyjne, a w wariancie ratowniczym kuter ratowniczy KAS-90.

