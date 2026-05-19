Czołgi K2GF w Wędrzynie. Żołnierzy ćwiczą walkę miejską

K2 Black Panther to obok Abramsów nowy podstawowy czołg polskiej armii. Otrzymują go jednostki 16. Dywizji Zmechanizowanej, które bazują w północno-wschodniej części Polski, stacjonujące blisko Obwodu Królewieckiego. Jedną z tych jednostek jest 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej, która otrzymała je w listopadzie 2024 roku.

Od tego czasu jednostka intensywnie wykorzystuje nowe czołgi, szkoląc na nich załogi i testując ich możliwości. Na najnowszym nagraniu pokazali ich udział w ostatnich ćwiczeniach na poligonie w Wędrzynie, gdzie znajduje się największy obiekt do szkolenia walki w mieście. Na filmie widać, jak jeden z K2 rozjeżdża wrak samochodu.

Ćwiczenia załóg na czołgach K2 Black Panther w Wędrzynie to istotny element przygotowania ich do operacji na nowym typie czołgu. To tam polscy żołnierze szkolą się z taktyki operowania w terenie zabudowanym. Dla załóg czołgów to niezwykle ważna umiejętność, gdyż to właśnie w takim terenie ich opancerzone maszyny są najbardziej podatne na zasadzki.

K2GF już tu jest

K2GF to czołg produkowany przez południowokoreański koncern Hyundai Rotem, używany także w Siłach Lądowych Republiki Korei. Czołgi K2GF mają trzyosobową załogę, 10,8 m długości, 3,6 m szerokości i 2,4 m wysokości. Jako napęd wykorzystują silnik wysokoprężny HD Hyundai Infracore DV27K o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów. Przy masie maksymalnej ok. 55 ton osiągają prędkość do 65 km/h na drodze i 50 km/h w terenie, mogąc jechać maksymalnie na odległość do 450 km. Ich uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa Hyundai WIA CN08 120 mm o długości 55 kalibrów, sprzężona z automatem ładowania.

Czołgi K2GF trafiły do naszej armii na podstawie umowy podpisanej 26 sierpnia 2022 roku, opiewającej na 3,37 mld dolarów (16,02 mld złotych). Wszystkie maszyny zostały już dostarczone do Polski i zostały rozdysponowane do batalionów 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej czy właśnie 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

Czołg K2GF w służbie 16. Dywizji Zmechanizowanej

Nadjeżdża K2PL

28 sierpnia 2026 roku podpisana została druga umowa wykonawcza na czołgi K2, która dotyczyła m.in. planów produkcji w Polsce. Na jej podstawie zakupiono kolejnych 180 K2, z czego 116 w wersji GF a 64 w zmodernizowanej wersji K2PL. 61 K2PL ma zostać zmontowanych w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach. K2PL będzie posiadał generalną charakterystykę K2GF, jednak z ważnymi modyfikacjami, skrojonymi pod wymogi Wojska Polskiego. Jednym z najważniejszych będzie aktywny system ochrony oraz zagłuszacz dronów. Czołgi K2PL mają zostać dostarczone do 2030 roku. Warto dodać, że w Polsce ma postać także 81 wozów towarzyszących na bazie czołgów K2 (31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów towarzyszących). Istotne jest, że spodziewane są kolejne umowy na czołgi K2PL, które będą powstawać w Polsce.





