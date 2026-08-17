Cztery dni bez prądu na amerykańskim niszczycielu. Było 37 stopni Celsjusza

W skrócie Niszczyciel USS Benfold przez cztery dni pozostawał bez zasilania na Morzu Południowochińskim, co unieruchomiło okręt i wyłączyło systemy klimatyzacji, toalety oraz kuchnię.

Awaria generatorów wystąpiła przy temperaturach sięgających 37 stopni Celsjusza, a pomoc załodze dostarczały inne jednostki amerykańskiej floty, w tym krążownik USS Robert Smalls.

Po odholowaniu USS Benfold do Subic Bay na Filipinach przeprowadzono naprawy, które zakończyły się 8 sierpnia, przywracając jednostkę typu Arleigh Burke do pełnej służby.

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Amerykański niszczyciel USS Benfold przez cztery dni pozostawał bez zasilania podczas działań na Morzu Południowochińskim. Awaria pozbawiła okręt nie tylko możliwości samodzielnego poruszania się, ale także klimatyzacji, toalet, kuchni i części zapasów wody pitnej.

Cztery dni bez prądu w tropikalnym upale

USS Benfold, należący do typu Arleigh Burke, wykonywał 24 lipca rutynowe zadania w rejonie Indo-Pacyfiku, gdy doszło do awarii związanej z generatorami. Jak przekazał CNN rzecznik 7. Floty USA komandor Matthew Comer, przyczyna zdarzenia jest nadal badana.

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Brak energii oznaczał także wyłączenie klimatyzacji, problemy z toaletami i kuchnią oraz ograniczenia w dostępie do wody pitnej. W końcu lipca temperatury w dzień na Morzu Południowochińskim sięgały średnio od 32 do 37 stopni Celsjusza.

- Nikt nie odniósł obrażeń, załoga wykazała się odpornością, determinacją, profesjonalizmem i wyjątkowym opanowaniem w reakcji na sytuację - przekazał Matthew Comer w oświadczeniu cytowanym przez CNN.

USS Benfold nie został pozostawiony sam sobie

Krążownik USS Robert Smalls dostarczał mu gotowe posiłki, a pomoc zapewniały inne jednostki grupy USS George Washington. Ostatecznie Benfold został odholowany do Subic Bay na Filipinach, gdzie rozpoczęto naprawę.

Były kapitan US Navy Carl Schuster, który kiedyś spędził około czterech godzin na niszczycielu pozbawionym zasilania, ocenił, że cztery dni w takich warunkach musiały być wyjątkowo stresujące. Zwrócił uwagę, że część załogi skupia się wtedy na usunięciu awarii, inni pilnują kursu i pogody, a dowódcy myślą o bezpieczeństwie marynarzy i nadejściu pomocy.

Awaria kolejnego amerykańskiego niszczyciela

Naprawy USS Benfold zakończono 8 sierpnia, okręt wrócił do służby. Incydent zwrócił jednak uwagę na kondycję amerykańskiej floty. To już drugi przypadek utraty zasilania przez niszczyciel USA w regionie Indo-Pacyfiku. W maju podobna awaria dotknęła USS Higgins. Okręt stracił zasilanie i napęd na kilka godzin z powodu problemu w systemie elektrycznym.

Niszczyciele typu Arleigh Burke są podstawą floty USA. Marynarka ma ich ponad 70, a każdy liczy od 329 do 359 członków załogi.

Źródło: CNN



