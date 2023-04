Dannatt: stawiam na Gierasimowa!

Wypowiedź generała Dannatta jest o tyle szokująca, że wskazał on nawet potencjalnego kandydata na zabójcę Putina. Brytyjski ekspert uważa, że idealny do roli Brutusa na Kremlu jest szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow. To jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina, który został nowym dowódcą wszystkich wojsk, które walczą z Ukraińcami. Na tym stanowisku zastąpił generała Siergieja Surowikina, co było ogromnym zaskoczeniem.