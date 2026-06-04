Czy znasz te okręty? 10 pytań o morskie potęgi [QUIZ]

Karol Kubak

Karol Kubak

Od morskich pojedynków, po niewidzialne dla radarów konstrukcje przyszłości. Świat okrętów to fascynująca mieszanka odwagi załóg i geniuszu inżynierów. Jesteś gotowy, by zmierzyć się z legendą morskich potęg?

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Technika, historia i bitwy. Sprawdź swoją wiedzę o okrętachGeekweek - import

Od stalowych kolosów, które samym rozmiarem wymuszały respekt, po jednostki niemal niewidzialne dla współczesnych systemów naprowadzania, inżynieria morska zawsze była wyścigiem zbrojeń na szczycie ludzkich możliwości.

W tym quizie sprawdzimy twoją wiedzę o jednostkach, które stały się ikonami. Przed Tobą 10 pytań, które zweryfikują, czy potrafisz odróżnić legendy od faktów i jak dobrze orientujesz się w ewolucji morskiej potęgi.


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