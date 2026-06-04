Czy znasz te okręty? 10 pytań o morskie potęgi [QUIZ]
Od morskich pojedynków, po niewidzialne dla radarów konstrukcje przyszłości. Świat okrętów to fascynująca mieszanka odwagi załóg i geniuszu inżynierów. Jesteś gotowy, by zmierzyć się z legendą morskich potęg?
Od stalowych kolosów, które samym rozmiarem wymuszały respekt, po jednostki niemal niewidzialne dla współczesnych systemów naprowadzania, inżynieria morska zawsze była wyścigiem zbrojeń na szczycie ludzkich możliwości.
W tym quizie sprawdzimy twoją wiedzę o jednostkach, które stały się ikonami. Przed Tobą 10 pytań, które zweryfikują, czy potrafisz odróżnić legendy od faktów i jak dobrze orientujesz się w ewolucji morskiej potęgi.