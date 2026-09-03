Hiszpanie wysłali żołnierzy do Estonii. Mają bronić nieba NATO

Taktyczny Oddział Lotniczy "Bursztyn" pojawił się w Estonii pod koniec sierpnia. Składa się ze 110 żołnierzy oraz czterech myśliwców EF-18M. Swoją misję w Ämari będzie prowadził do połowy października.

Hiszpanie będą uczestniczyć w nadzorze i ochronie przestrzeni powietrznej w ramach misji Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO (IAMD) w krajach bałtyckich. Siły hiszpańskie będą utrzymywać ścisłą współpracę z sojusznikami, ponieważ z tej bazy operują również myśliwce F-16 Sił Powietrznych Turcji. Ministerstwo Obrony Hiszpanii pokazało, że pierwsze loty zapoznawcze w ramach misji piloci przeprowadzili właśnie we współpracy z tureckimi siłami.

Obok Hiszpanów i Turków w ramach misji NATO w państwach bałtyckich operują obecnie też włoskie Siły Powietrzne. Wykorzystują oni myśliwce Eurofighter Typhoon z bazy lotniczej Siauliai na Litwie. Siły sojusznicze NATO mają zadbać o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi w momencie narastających sygnałów o możliwej eskalacji działań Rosji wobec sojuszu w regionie Europy Środkowej.

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Hiszpańskie myśliwce w obronie Europy

Taktyczny Oddział Lotniczy "Bursztyn" składa się z personelu różnych jednostek hiszpańskich sił powietrznych i kosmicznych, ze znaczącym udziałem 15. Skrzydła z bazą w Saragossie. Sprzęt i większość kontyngentu przybyły do Estonii na pokładzie samolotów A400M i C-295 hiszpańskich sił powietrznych i kosmicznych. Tymczasem cztery samoloty EF-18M poleciały bezpośrednio z Saragossy do bazy lotniczej Ämari.

EF-18M to zmodernizowana wersja amerykańskiego dwusilnikowego myśliwca McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, przystosowana do potrzeb hiszpańskich sił powietrznych. Hiszpanie otrzymali 72 EF-18A/B w latach 1986-1992 i na początku XXI wieku przeszły gruntowną modernizację, dostosowując je do konfiguracji M. Od tego czasu wprowadzono jeszcze kilka udoskonaleń, głównie dotyczących oprogramowania operacyjnego. Ostatnim zainstalowanym systemem jest OFP-08E, który wyposażono w montowany na hełmie wyświetlacz Thales Scorpion i łącze danych ROVER dla modułu nawigacyjnego. W hiszpańskim systemie oznaczeń wojskowych EF-18M ma oznaczenie C.15M w wersji jednomiejscowej i CE.15M w wersji dwumiejscowej.