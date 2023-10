Wcale nie trzeba celnie trafić dronem-kamikadze albo inną amunicją, żeby odesłać rosyjskie wyposażenie na wieczny odpoczynek, czego najlepszym dowodem jest doszczętnie spalona haubica 2S33 Msta-SM2. Jak możemy przeczytać we wpisach w mediach społecznościowych, do jej zniszczenia doszło w obwodzie zaporoskim, gdzie "incydent niebojowy doprowadził do zapalenia paliwa i detonacji amunicji na pokładzie". Brzmi jak celowe działanie? Zdecydowanie i sabotaż jest tu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Sama się zapaliła i wybuchła?

A może nawet w wykonaniu samej rosyjskiej załogi haubicy? Bo jak pisaliśmy po jednej z niedawnych publikacji Kyiv Post, Rosjanie są w stanie posunąć naprawdę daleko w zamian za odpowiednie wynagrodzenie i obietnicę życia poza zasięgiem moskiewskich macek. Źródła serwisu opisywały m.in. przypadek rosyjskiego żołnierza, który wysadził w powietrze dwie ciężarówki pełne swoich towarzyszy w bazie wojskowej w obwodzie chersońskim czy innego, który przekazał Ukrainie szczegóły wykorzystane do zaplanowania ataku rakietowego na Flotę Czarnomorską.