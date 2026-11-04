Laser, który wypala drony z nieba

Informację o rozmieszczeniu uzbrojenia przekazał przedstawiciel amerykańskiego wojska serwisowi Laser Wars, specjalizującemu się w technologiach energii skierowanej. Jednym z urządzeń widocznych na zdjęciach z 31 października jest AMP-HEL (Army Multi-Purpose High Energy Laser), czyli laserowy system bojowy o mocy 20 kW.

Urządzenie wykorzystuje technologię LOCUST opracowaną przez firmę AeroVironment. Skupiona wiązka energii pozwala uszkadzać i niszczyć niewielkie bezzałogowce, bez konieczności wystrzeliwania tradycyjnych pocisków. Producent podkreśla przy tym wyjątkowo niski koszt pojedynczego użycia, wynoszący zaledwie kilka dolarów.

To pozwala reagować na liczne, stosunkowo tanie drony, bez konieczności zestrzeliwania ich dużo droższymi pociskami (tak jak we wrześniu zeszłego roku, kiedy polską granicę naruszyło kilkanaście rosyjskich dronów). System montowany jest na wojskowych pojazdach, m.in. Infantry Squad Vehicle lub Joint Light Tactical Vehicle. Armia USA otrzymała pierwsze prototypy AMP-HEL w 2025 roku i zamówiła również mocniejszą, 30-kilowatową wersję LOCUST X3.

Rozwiń

Nie tylko lasery. Wokół posiadłości rozstawiono też rakiety

Ochrona Mar-a-Lago nie opiera się jednak wyłącznie na broni laserowej. Na wcześniejszych zdjęciach opublikowanych przez The War Zone widać również pojazdy przeciwlotnicze Avenger, wyposażone w maksymalnie osiem pocisków Stinger. Rozmieszczono je między innymi na pływającej platformie w lagunie Lake Worth oraz na plaży w pobliżu rezydencji.

Amerykańskie Dowództwo Północne potwierdziło, że na prośbę Secret Service skierowało w ten rejon naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozwiązania do zwalczania bezzałogowców. Wśród nich znalazł się także Flyway Kit, czyli mobilny zestaw wykorzystujący czujniki radiowe, zakłócanie łączności oraz drony przechwytujące. Jego zadaniem jest wykrywanie i neutralizowanie nieautoryzowanych bezzałogowców.

Pentagon coraz częściej sięga po broń energii skierowanej

Rozmieszczenie systemów wokół Mar-a-Lago wpisuje się w szerszy trend. Amerykańskie wojsko coraz intensywniej testuje lasery i urządzenia wykorzystujące silne mikrofale do zwalczania dronów. W maju federalna grupa zadaniowa ogłosiła pilotażowy program rozmieszczenia takich technologii w pięciu bazach wojskowych. Powodem były liczne przypadki wykrywania bezzałogowców nad obiektami strategicznymi.

Nie jest to zresztą pierwsza informacja o systemie antydronowym w okolicach Palm Beach. Już w kwietniu lokalne media informowały o urządzeniu zainstalowanym w pobliżu lotniska Palm Beach International Airport, które miało chronić między innymi prezydenta i jego rezydencję. Nie wiadomo jednak, czy jest ono powiązane z obecnie rozmieszczonymi systemami.