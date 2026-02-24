Ukraińcy żołnierze 1. Centrum Sił Systemów Bezzałogowych poinformowali w swoich mediach społecznościowych o kolejnym sukcesie - działając w ramach skoordynowanych działań zniszczyli wyrzutnię Tornado-S na jej pozycji bojowej, na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego. Według podanych informacji uderzenie nastąpiło w momencie, gdy rosyjska załoga prowadziła ostrzał terytorium Ukrainy.

Rosjanie atakowali ludność cywilną

Jak poinformował Robert Josypowycz Browdi, założyciel Ptaków Madziara i dowódca Sił Bezpilotnych Systemów, rosyjskie wojska wykorzystują te systemy do ostrzału takich miast jak Charków, Zaporoże, Sumy, Chersoń, Nikopol oraz wielu innych ośrodków cywilnych.

Nie przebierając w słowach, wprost nazwał je najbardziej plugawym i jednym z najgroźniejszych środków artylerii rakietowej w arsenale Rosji. Zniszczenie kolejnego Tornado-S jest więc dużym sukcesem ukraińskich operatorów, którzy coraz częściej przyczyniają się do likwidacji rosyjskich celów strategicznych.

Najbardziej plugawa i jednocześnie najpotężniejsza konstrukcja w linii radzieckich/rosyjskich systemów rakietowych. To właśnie Tornado-S terroryzuje Charków, Zaporoże, Sumy, Chersoń, Nikopol i inne pokojowe miasta Ukrainy

Rozwiń

Ukraina zniszczyła "rosyjskiego HIMARS-a"

Tornado-S to zmodernizowana wersja wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej BM-30 Smiercz, z której Rosja regularnie korzysta do atakowania ukraińskich miast. To potężna broń do szybkiego burzenia obiektów na olbrzymim obszarze, który nawet amerykańska armia uznaje za "idealny" do pacyfikowania całych miast. Co ciekawe, Ukraińcy dopiero w połowie października ubiegłego roku zdołali zidentyfikować i zniszczyć pierwszy egzemplarz tego systemu.

Na pierwszy rzut oka wyrzutnie są trudne do rozróżnienia, ale Tornado-S charakteryzuje się zdecydowanie większym zasięgiem - wyrzutnia została zaprojektowana, aby obezwładniać personel, niszczyć fortyfikacje i przerywać operacje wroga ze znacznych odległości, dlatego oferuje lepszą celność, zasięg i śmiertelność. Jednostka wykorzystuje GLONASS do nawigacji i namierzania, umożliwiając wystrzeliwanie rakiet z różnymi typami głowic bojowych, w tym fragmentacją kasetową, termobaryczną i odłamkowo-burzącą.

Jest zamontowana na podwoziu ciężarówki MZKT-7930 i może przewozić do 12 rakiet (może strzelać salwami lub atakować wiele celów jednocześnie), które są w stanie dosięgnąć celów oddalonych o nawet 120 km, co zapewnia Tornado-S miejsce wśród urządzeń MLRS o najdłuższym zasięgu na świecie - nie bez przyczyny system ten nazywa się "rosyjskim HIMARS-em".

Strefa 51 w Nevadzie. Astrobiolog: Teorie spiskowe nadal istnieją © 2026 Associated Press