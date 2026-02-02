Do redakcji niezależnego rosyjskiego serwisu informacyjnego Kalina39.info trafił ogromny zbiór wewnętrznej dokumentacji Bałtyckiej Stoczni Okrętowej "Jantar". Zakład ten zajmuje się budową, modernizacją i wyposażaniem okrętów wojennych dla Marynarki Wojennej Rosji, w tym fregat, dużych jednostek desantowych i okrętów patrolowych, a także konstrukcją statków cywilnych różnych klas.

Stocznia "Jantar" zaatakowana

Stocznia działała już w czasach ZSRR, bo to właśnie tu zbudowano serię 14 dużych okrętów desantowych projektu 1171 kryptonim Tapir i trzy okręty desantowe-doki projektu 1174 kryptonim Nosorog. Oprócz nowych projektów stocznia prowadzi remonty, prace modernizacyjne i inżynieryjne, dysponując infrastrukturą zdolną do budowy jednostek o wyporności do około 20 000 ton.

Ujawnili tajne dokumenty

Jak informują dziennikarze, skala wycieku wskazuje na systemowe cyberwłamanie, bo mówimy o dziesiątkach tysięcy dokumentów obejmujących działalność produkcyjną, inżynieryjną i zarządczą zakładu. To rysunki techniczne, specyfikacje, dane o podwykonawcach, korespondencja wewnętrzna oraz pełne pakiety umów wojskowo-technicznych.

Wyciek z rosyjskiej stoczni "Jantar" odsłania kulisy wojny elektronicznej i ujawnia inne ważne informacje https://kalina39.info/ domena publiczna

Wśród ujawnionych plików znalazły się choćby szczegółowe informacje o systemach obrony przed dronami i walki elektronicznej czy szczegóły porozumień z firmami Kaspersky Lab i Rostelecom dotyczące dostaw urządzeń do zakłócania łączności oraz komponentów systemów walki elektronicznej (EW). Część projektów i schematów technicznych pochodzi z wiosny 2025 roku, co sugeruje, że wyciek dotyczy również aktualnych prac rozwojowych.

Dokumentacja zawiera także pełne dane o kontrahentach i spółkach zależnych, a wśród nich umowy międzynarodowe, m.in. z indyjskimi odbiorcami, dla których "Jantar" realizuje zamówienia na okręty i wyposażenie wojskowe (stocznia uczestniczy w międzynarodowych kontraktach wojskowo-technicznych, m.in. budując fregaty projektu 11356 dla Marynarki Wojennej Indii). Tym samym wyciek ma wymiar nie tylko militarny i przemysłowy, ale także dyplomatyczny, obejmując informacje o współpracy zagranicznej rosyjskiego przemysłu obronnego.

