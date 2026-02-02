Dotarli do tajnych dokumentów stoczni Jantar. Ujawnili rosyjskie umowy

Rosyjska stocznia "Jantar", odpowiedzialna za budowę i wyposażenie okrętów marynarki wojennej Kremla (ale nie tylko), zmaga się z jednym z największych wycieków danych w swojej historii. Do redakcji niezależnego rosyjskiego serwisu informacyjnego trafił ogromny zbiór wewnętrznej dokumentacji firmy, ujawniający m.in. plany systemów antydronowych czy dane kontrahentów.

Do redakcji niezależnego rosyjskiego serwisu informacyjnego Kalina39.info trafił ogromny zbiór wewnętrznej dokumentacji Bałtyckiej Stoczni Okrętowej "Jantar". Zakład ten zajmuje się budową, modernizacją i wyposażaniem okrętów wojennych dla Marynarki Wojennej Rosji, w tym fregat, dużych jednostek desantowych i okrętów patrolowych, a także konstrukcją statków cywilnych różnych klas.

Stocznia działała już w czasach ZSRR, bo to właśnie tu zbudowano serię 14 dużych okrętów desantowych projektu 1171 kryptonim Tapir i trzy okręty desantowe-doki projektu 1174 kryptonim Nosorog. Oprócz nowych projektów stocznia prowadzi remonty, prace modernizacyjne i inżynieryjne, dysponując infrastrukturą zdolną do budowy jednostek o wyporności do około 20 000 ton.

Jak informują dziennikarze, skala wycieku wskazuje na systemowe cyberwłamanie, bo mówimy o dziesiątkach tysięcy dokumentów obejmujących działalność produkcyjną, inżynieryjną i zarządczą zakładu. To rysunki techniczne, specyfikacje, dane o podwykonawcach, korespondencja wewnętrzna oraz pełne pakiety umów wojskowo-technicznych.

Oficjalny dokument ofertowy rosyjskiej instytucji naukowo-badawczej skierowany do firmy Kaliningrad dotyczący dostawy kompleksu sprzętu do przeciwdziałania dronom na teren chronionego obiektu, zawierający wycenę i dane kontaktowe.
Wyciek z rosyjskiej stoczni "Jantar" odsłania kulisy wojny elektronicznej i ujawnia inne ważne informacjehttps://kalina39.info/domena publiczna

Wśród ujawnionych plików znalazły się choćby szczegółowe informacje o systemach obrony przed dronami i walki elektronicznej czy szczegóły porozumień z firmami Kaspersky Lab i Rostelecom dotyczące dostaw urządzeń do zakłócania łączności oraz komponentów systemów walki elektronicznej (EW). Część projektów i schematów technicznych pochodzi z wiosny 2025 roku, co sugeruje, że wyciek dotyczy również aktualnych prac rozwojowych.

Dokumentacja zawiera także pełne dane o kontrahentach i spółkach zależnych, a wśród nich umowy międzynarodowe, m.in. z indyjskimi odbiorcami, dla których "Jantar" realizuje zamówienia na okręty i wyposażenie wojskowe (stocznia uczestniczy w międzynarodowych kontraktach wojskowo-technicznych, m.in. budując fregaty projektu 11356 dla Marynarki Wojennej Indii). Tym samym wyciek ma wymiar nie tylko militarny i przemysłowy, ale także dyplomatyczny, obejmując informacje o współpracy zagranicznej rosyjskiego przemysłu obronnego.

