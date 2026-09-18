Dowódca "Azow" ostrzega. Rosjanie szykują się do zmasowanego szturmu pancernego

Denys Prokopenko, dowódca elitarnej jednostki "Azow", wystąpił na ukraińskiej konferencji YES, podczas której wypowiedział się o sytuacji na froncie w kierunku Dobropola w obwodzie donieckim. Jak twierdzi, pomimo znacznej przewagi armia rosyjska nie zrealizowała strategicznych zadań letniej kampanii i nie zdołała do tej pory zdobyć Dobropola. Niemniej dowódca ostrzegł przed zmianą taktyki Rosjan wraz z nadejściem jesieni, która ma polegać na masowych szturmach z użyciem sprzętu pancernego.

Prokopenko podkreślił, że w przeciwieństwie do szturmów z poprzednich kampanii tej jesieni Rosjanie będą mieli duże wzmocnienie. Już zaczynają szerszą modernizację swoich czołgów o nowe aktywne systemy ochrony. Te urządzenia mogą utrudnić trafienie maszyn przez kierowane pociski, granaty czy drony.

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Rosyjskie czołgi z aktywną ochroną

Rosjanie zaczęli wykorzystywać systemy aktywnej ochrony na czołgach w lipcu. Wtedy do sieci trafiły nagrania z frontu na odcinku donieckim, gdzie na rosyjskich czołgach serii T-72B3A zauważono systemy ochrony typu hard kill - Arena-M. To system służący do przechwytywania lecących pocisków kierowanych, granatów przeciwpancernych oraz dronów. Wystrzeliwuje specjalne przeciwpociski, które przechwytują inne efektory, zanim trafią w pojazd.

Pomimo strat maszyn, wyniki tych testów bojowych pokazały skuteczność Areny-M. Okazuje się, że systemy pozwoliły na neutralizację nadlatujących dronów, znacząco zwiększając ich liczbę potrzebną do unieszkodliwienia czołgów. W niektórych przypadkach Arena-M miała przechwycić siedem dronów. Pokazuje to, że system już ma szansę zwiększyć przeżywalność załogi.

Szansa na przełamanie?

Prokopenko podkreślił, że Rosjanie umiejętnie modyfikują już swoje czołgi i kolejne maszyny na froncie mogą w najbliższym czasie zostać zmodernizowane o systemy Arena-M. Według ukraińskiego dowódcy rosyjskie 51., 41. i 8. armie połączonych rodzajów sił zbrojnych mają przygotowywać swoje czołgi do jesiennej ofensywy w kierunku Dobropola. Rosjanie chcą przejąć miasto, które wcześniej próbowali zdobyć podczas kampanii wiosną 2025 roku.

Dowódca "Azowa" podkreślił, że ukraińska armia szykuje się do obrony i będzie starała się utrzymać pozycję, jednak ze względu na zwiększoną ochronę rosyjskich pojazdów pancernych może to być trudniejsze niż wcześniej. Tym samym na polu walki, które tak mocno zostało naznaczone wykorzystaniem dronów, może dojść do przełomu.