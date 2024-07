Dron Huti uderzył w izraelskiej metropolii. Uwieczniono to na filmie

Dron rebeliantów Huti eksplodował nad Izraelem

— Dron zdołał dotrzeć do Tel Awiwu, gdzie najwyraźniej eksplodował w powietrzu, a odłamki zabiły jedną osobę i raniły inne — relacjonuje Times of Israel. — Dron, którym zaatakowano Tel Awiw, został zidentyfikowany, ale nie zestrzelony z powodu "błędu ludzkiego" — tłumaczą Siły Obronne Izraela (IDF). Według ujawnionych informacji, był to duży dron szturmowy dalekiego zasięgu.

Do ataku przyznali się jemeńscy rebelianci Huti, którzy walczą z Izraelem. W piątek rano rzecznik Hutich potwierdził, że grupa zaatakowała Tel Awiw dronem, i będzie kontynuować swoje ataki na Izrael, jako wyraz solidarności z Palestyńczykami w wojnie w Strefie Gazy. Huti utrzymują, że wypuścili drona, który "może ominąć systemy wykrywania".