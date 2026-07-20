Dron przenosi dron. Tak Ukraina omija rosyjską obronę

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Ukraińcy połączyli dwa rodzaje bezzałogowców w jeden system bojowy. Ciężkie drony-bombowce zaczęły transportować naziemne roboty kamikadze, dzięki czemu mogą one docierać głębiej za linię frontu i atakować rosyjskie pozycje z większą skutecznością.

Duży dron transportujący robota naziemnego na linie nad mostem, w tle woda i światła na horyzoncie.
Dron-matka i robot kamikadze na linie. Ukraina pokazała nowy sposób atakowania pozycji Rosjan WarTranslated @wartranslatedTwitter

Jeszcze do niedawna drony lądowe nie wzbudzały takiego zainteresowania jak ich latające (obecne na ukraińskim froncie od samego początku inwazji) czy pływające (o których głośno zrobiło się za sprawą udanych ataków na mosty oraz rosyjskie okręty i tankowce) odpowiedniki, ale coraz częściej pojawiają się w doniesieniach z frontu.

Mogliśmy już zobaczyć w akcji ukraińskie zdalnie sterowane rozwiązania do układania min oraz rozminowywania terenu, a później dołączyły do nich kolejne eksperymentalne urządzenia opracowane w ramach inicjatywy rządowej Brave1, zarówno rozpoznawcze, jak i bojowe. A teraz Siły Zbrojne Ukrainy zaprezentowały kolejną innowację, tym razem łączącą możliwości różnych typów bezzałogowców.

Połączone siły dronów

A mowa o ciężkich dronach-bombowcach transportujących bezzałogowe pojazdy naziemne, które po dotarciu w rejon celu samodzielnie ruszają do ataku na rosyjskie pozycje. Nagranie przedstawiające takie działanie opublikował rosyjski kanał "Archangel of Special Forces", opisując nową metodę jako sposób na zwiększenie skuteczności ukraińskich robotów bojowych.

Na filmie widać duży heksakopter przenoszący niewielki pojazd naziemny zawieszony na linie. Według rosyjskich źródeł takie rozwiązanie pozwala dostarczyć robota znacznie bliżej celu, omijając trudny teren i ograniczając ryzyko jego zniszczenia w trakcie dojazdu. Dzięki temu UGV zachowuje więcej energii na wykonanie właściwego zadania, a operatorzy mogą razić cele znajdujące się głębiej za linią frontu.

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ARK-1 jest niemal bezgłośny

Rosjanie twierdzą, że na nagraniu znajduje się pojazd ARK-1, wyposażony w przeciwpancerne miny z serii TM. Ta opracowana w Ukrainie platforma została zaprezentowana już w 2024 roku w ramach programu Brave1. To niewielki niemal bezgłośny robot z napędem na wszystkie koła, zdolny do poruszania się z prędkością do 45 km/h. Standardowo służy do transportu amunicji, leków i zaopatrzenia, jednak może również pełnić rolę naziemnego drona kamikadze.

Nowa taktyka wpisuje się w szybko rozwijającą się koncepcję tzw. dronów-matek, czyli większych platform przenoszących mniejsze bezzałogowce lub roboty bojowe. Rozwiązanie ma zwiększać zasięg operacyjny systemów bezzałogowych, utrudniać ich wykrycie i pozwalać na prowadzenie ataków z kierunków, których przeciwnik się nie spodziewa.


Astronomowie odkryli ślady kolejnego cukru w Drodze Mlecznej© 2026 Associated Press
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