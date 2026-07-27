Drony będą bezużyteczne? Niemcy niedługo wprowadzą do służby potężny laser

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Niemcy przyznały konsorcjum Rheinmetall-MBDA kontrakt na opracowanie gotowej do użycia broni laserowej o wysokiej energii dla niemieckiej marynarki wojennej. System ten ma wejść do służby już w 2029 roku. Ma to wzmocnić obronę morską przed dronami oraz innymi zagrożeniami pochodzącymi z powietrza, morza i lądu, wynosząc niemiecką armię na nowy poziom.

Dron bojowy nad nocnym terenem podczas wymiany ognia, widoczne smugi pocisków i odległe wybuchy.
Niemcy pracują nad bronią laserową do niszczenia dronów.123RF/PICSEL

Niemcy tworzą laser bojowy do smażenia rojów dronów

Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Obsługi Eksploatacyjnej Bundeswehry (BAAINBw) podpisał umowę z grupą roboczą ds. demonstratora morskiego lasera wysokiej energii, znaną jako ARGE HEL. Organizacja ta składa się z firm MBDA Deutschland i Rheinmetall Waffe Munition, które obecnie tworzą spółkę joint venture na potrzeby tego programu. Umowa, której wartość szacowana jest na kilkaset milionów euro i zakłada wprowadzenia lasera w 2029 roku. Ma być decydującym krokiem w kierunku wprowadzenia do służby operacyjnej broni laserowej dla niemieckiej marynarki wojennej.

Nowy system laserowy od Rheinmetall-MBDA opiera się na prototypie, który podczas szeroko zakrojonych testów lądowych i morskich trwających od 2022 oddał już ponad 1000 celnych strzałów. Został wcześniej zainstalowany na pokładzie niemieckiej fregaty Sachsen. W trakcie kampanii testowej prototyp ten pokonał około 28 000 mil morskich na Morzu Północnym, Bałtyckim i Śródziemnym. Sprzęt był testowany w warunkach operacyjnych przez cały rok i wykazał swoją skuteczność w trudnych warunkach pogodowych.

Precyzyjna kontrola wiązki lasera stanowi jedną z kluczowych cech technicznych tego systemu. Według firmy Rheinmetall, dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia laser może skupiać swoją energię na obszarze o wymiarach zaledwie kilku centymetrów, nawet podczas zwalczania ruchomych celów. Wynikająca z tego gęstość energii pozwala na szybsze, dokładniejsze i skuteczniejsze zwalczanie celów przy mniejszym zużyciu mocy lasera.

System uzbrojenia umieszczony na pokładzie okrętu, z widocznymi oznaczeniami firm MBDA oraz Rheinmetall, wyposażony w nowoczesne urządzenia elektroniczne i sensoryczne; w tle fragment morza.
System broni laserowej konsorcjum Rheinmetall-MBDA.Rheinmetallmateriał zewnętrzny

Laser to broń przyszłości

Broń wykorzystująca skupioną energię w postaci wiązki lasera może być przyszłością obrony powietrznej, zwłaszcza przed np. rojami tanich dronów. Jedną z głównych zalet jest tu cena, bo sumarycznie koszty energii i jej zabezpieczenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty.

Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć np. do oślepiania optyki.

Broń laserowa jest rozwijana przez wiele państw na świecie. Obok Niemiec w Europie największe sukcesy odnosi Wielka Brytania, która tworzy system DragonFire o mocy 50 kW, który ma wejść do służby w 2027. Broń laserową opracowują też USA, Chiny, Rosja, Izrael czy Ukraina. Na ten moment tylko Izrael bojowo użył systemów laserowych. Miało to miejsce jesienią 2024 roku podczas Operacji Swords od Iron.

Kibice Norwegii i dziedzictwo wikingów. Historycy twierdzą, że sprawa jest… skomplikowana© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze