Drony będą bezużyteczne? Niemcy niedługo wprowadzą do służby potężny laser

Niemcy tworzą laser bojowy do smażenia rojów dronów

Federalny Urząd ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Obsługi Eksploatacyjnej Bundeswehry (BAAINBw) podpisał umowę z grupą roboczą ds. demonstratora morskiego lasera wysokiej energii, znaną jako ARGE HEL. Organizacja ta składa się z firm MBDA Deutschland i Rheinmetall Waffe Munition, które obecnie tworzą spółkę joint venture na potrzeby tego programu. Umowa, której wartość szacowana jest na kilkaset milionów euro i zakłada wprowadzenia lasera w 2029 roku. Ma być decydującym krokiem w kierunku wprowadzenia do służby operacyjnej broni laserowej dla niemieckiej marynarki wojennej.

Nowy system laserowy od Rheinmetall-MBDA opiera się na prototypie, który podczas szeroko zakrojonych testów lądowych i morskich trwających od 2022 oddał już ponad 1000 celnych strzałów. Został wcześniej zainstalowany na pokładzie niemieckiej fregaty Sachsen. W trakcie kampanii testowej prototyp ten pokonał około 28 000 mil morskich na Morzu Północnym, Bałtyckim i Śródziemnym. Sprzęt był testowany w warunkach operacyjnych przez cały rok i wykazał swoją skuteczność w trudnych warunkach pogodowych.

Precyzyjna kontrola wiązki lasera stanowi jedną z kluczowych cech technicznych tego systemu. Według firmy Rheinmetall, dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia laser może skupiać swoją energię na obszarze o wymiarach zaledwie kilku centymetrów, nawet podczas zwalczania ruchomych celów. Wynikająca z tego gęstość energii pozwala na szybsze, dokładniejsze i skuteczniejsze zwalczanie celów przy mniejszym zużyciu mocy lasera.

System broni laserowej konsorcjum Rheinmetall-MBDA. Rheinmetall materiał zewnętrzny

Laser to broń przyszłości

Broń wykorzystująca skupioną energię w postaci wiązki lasera może być przyszłością obrony powietrznej, zwłaszcza przed np. rojami tanich dronów. Jedną z głównych zalet jest tu cena, bo sumarycznie koszty energii i jej zabezpieczenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty.

Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć np. do oślepiania optyki.

Broń laserowa jest rozwijana przez wiele państw na świecie. Obok Niemiec w Europie największe sukcesy odnosi Wielka Brytania, która tworzy system DragonFire o mocy 50 kW, który ma wejść do służby w 2027. Broń laserową opracowują też USA, Chiny, Rosja, Izrael czy Ukraina. Na ten moment tylko Izrael bojowo użył systemów laserowych. Miało to miejsce jesienią 2024 roku podczas Operacji Swords od Iron.