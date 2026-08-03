Turecki przemysł obronny nie bez przyczyny uznawany jest za jeden z najnowocześniejszych na świecie, wystarczy spojrzeć na opublikowane właśnie przez firmę Baykar nagranie z testu dronów K2. Oglądamy na nim dziesięć bezzałogowych maszyn wykonujących skoordynowany lot autonomiczny, który obejmuje start, a następnie wspólny przelot w zwartej formacji.

Dziesięć dronów K2 w autonomicznym roju

Test nie koncentrował się jednak na zdolnościach bojowych, nie pokazano ataku na cele ani użycia uzbrojenia, a jedna z maszyn powróciła na pas startowy, co sugeruje, że sprawdzano przede wszystkim możliwości współpracy oraz systemów autonomicznego sterowania.

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K2 ma imponujący zasięg i duży udźwig

Baykar po raz pierwszy zaprezentował K2 w marcu tego roku, według deklaracji producenta konstrukcja może startować z maksymalną masą około 800 kg i przenosić nawet 200 kg ładunku bojowego. Producent podkreśla również odporność na zakłócenia elektroniczne - K2 ma korzystać z systemów nawigacji opartych między innymi na analizie terenu, dzięki czemu może kontynuować misję nawet przy ograniczonej dostępności sygnału GNSS

Największe wrażenie robi jednak jej zasięg operacyjny, bo dron ma być zdolny do wykonywania misji na dystansie przekraczającym 2000 km, co plasuje go w zupełnie innej kategorii niż wiele popularnych taktycznych bezzałogowców. Co więcej, chociaż K-2 może pełnić rolę konstrukcji typu kamikadze, maszyna została zaprojektowana jako platforma wielokrotnego użytku pełna zaawansowanych systemów pokładowych, która wykonuje również misje z możliwością powrotu do bazy po zrzuceniu uzbrojenia.

Elastyczność operacyjna i koszty

Takie rozwiązanie znacząco zwiększa elastyczność operacyjną, ale jednocześnie może sprawić, że platforma będzie znacznie droższa od prostszych jednorazowych dronów dalekiego zasięgu przeznaczonych do misji uderzeniowych. W przypadku konfliktów, gdzie kluczowa jest zdolność do przeprowadzania masowych ataków saturacyjnych, cena może okazać się największym ograniczeniem tego modelu.

Bo doświadczenia Ukrainy pokazały, że skuteczność rozwiązań dalekiego zasięgu często zależy nie tylko od technologii pojedynczej maszyny, lecz także od możliwości wysłania dużej liczby dronów jednocześnie - nawet zaawansowane systemy obrony powietrznej mogą mieć problemy z odpieraniem masowych ataków.

Dlatego specjaliści zwracają uwagę na koszty oraz tempo produkcji dronów K2. Jeżeli jednak Baykar będzie w stanie połączyć wysokie możliwości techniczne z odpowiednią skalą wytwarzania, turecki dron może stać się jednym z najciekawszych systemów bezzałogowych nowej generacji.



